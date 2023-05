Drone-angreb i Moskva

Droner slog tirsdag morgen ned i to boligbyggerier i den russiske hovedstad, Moskva.

Det skriver det russiske nyhedsbureau ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Moskvas borgmester, Sergej Sobjanin, oplyser ifølge Reuters, at der er 'adskillige' bygninger, som har lidt mindre skade.

Han oplyser desuden, at ingen er kommet alvorligt til skade.

- Tidligt i morges forårsagede et droneangreb mindre skade på flere bygninger, skriver borgmesteren på beskedtjenesten Telegram.

- Alle beredskabstjenesterne i byen er på hændelsesstedet. De finder ud af omstændighederne for, hvad der er sket. Indtil videre er ingen kommet alvorligt til skade.

Han tilføjer senere tirsdag morgen, at to personer fik hjælp umiddelbart efter angrebet, men at de ikke var alvorligt såret.

- Ingen blev indlagt på hospitalet, og den nødvendige hjælp blev ydet på stedet, skriver han på Telegram.

Guvernøren for Moskva-regionen i Rusland, Andrej Vorobjov, skriver tirsdag morgen på Telegram, at 'beboere i nogle områder af Moskva-regionen kunne høre eksplosioner'.

- Dette er vores luftforsvar, skriver han.

- Flere droner blev skudt ned, da de nærmede sig Moskva. Jeg beder folk om at bevare roen. Alle beredskabstjenesterne arbejder, skriver han.

Hverken Sergej Sobjanin eller Andrej Vorobjov nævner, hvem der skulle stå bag angrebet.

Embedsmænd og politikere fra Rusland har dog i ugevist beskyldt Ukraine for at stå bag droneangreb mod russiske steder.

Lørdag beskyldte guvernøren i Pskov-regionen, Mikhail Vedernikov, Ukraine for at stå bag et droneangreb, som forårsagede en eksplosion på en oliebygning i Pskov-regionen.

3. maj eksploderede en drone over Kreml, den opmurede fæstning i midten af Moskva, hvor Ruslands præsident, Vladimir Putin, har sit kontor. Også her mener Rusland, at det er Ukraine, som stod bag.

Den amerikanske avis The New York Times skrev i sidste uge, at angrebet 3. maj sandsynligvis var orkestreret af en af Ukraines særlige militær- og efterretningsenheder.

Det er dog ikke officielt bekræftet.

Det er også uklart, om Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, skulle have haft kendskab til planerne.