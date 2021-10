Dronning Elizabeth melder afbud til klimatopmøde

Den britiske dronning, Elizabeth II, må melde fra til en planlagt reception for stats- og regeringschefer ved det kommende klimatopmøde i Skotland, COP26.

Hendes læger har rådet hende til at hvile sig, meddeler Buckingham Palace tirsdag.

Den 95-årige dronning skulle efter planen være rejst til Skotland på mandag.

Her skal der være et arrangement, hvor blandt andre USA's præsident, Joe Biden, efter planen også skal deltage.

- Hendes majestæt er skuffet over ikke at kunne deltage i receptionen, meddeler slottet.

En kilde ved hoffet oplyser, at der er tale om en 'forsigtig tilgang'.

Dronningen har det godt og ønsker, at COP26 bliver en succes, tilføjer kilden ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Dronning Elizabeth vil i stedet tale til deltagerne ved COP26 via en videobesked, der optages på forhånd.

Hun var i sidste uge indlagt for at blive undersøgt. Det er første gang i otte år, at hun overnattede på et hospital.

En unavngiven kilde fra Buckingham Palace oplyste i sidste uge, at dronningen blev på hospitalet natten over af praktiske årsager, og at hendes læger foretrak at lade hende undersøge for alle tilfældes skyld.

Dronningen aflyste også et planlagt besøg i Nordirland i sidste uge, fordi lægerne rådede hende til at hvile sig.

Den 95-årige dronning er den monark i verden, der har siddet længst tid på tronen. Til februar næste år kan hun fejre sit 70 års jubilæum som regent.

Hun er kendt for sit robuste helbred. Men nyheden om, at hun ikke kan rejse til Skotland og deltage ved COP26, vil formentlig vække fornyet bekymring for hendes helbred.

En tændt mikrofon opfangede for nylig nogle ord fra dronningen, der udtrykte irritation over, at verdens ledere taler meget om klima, men ikke gør meget for at bremse den globale opvarmning.