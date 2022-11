Dykkere fandt stort stykke af rumfærge i havet

To dykkere, som ledte efter et fly fra Anden Verdenskrig nær Bermuda-trekanten, har i stedet gjort et helt andet og uventet fund: nemlig et stykke af rumfærgen 'Challenger', der i 1986 eksploderede kort efter opsendelsen.

Alle syv personer om bord på 'Challenger' blev dræbt, heriblandt skolelæreren Christa McAuliffe.

Det nyopdagede stykke af rumfærgen er et bemærkelsesværdigt velbevaret et af slagsen. Det er et af de hidtil største fund, der er blevet gjort.

Det bekræfter den amerikanske rumfartsadministration, Nasa, torsdag lokal tid.

Billeder fra stedet, hvor stykket blev opdaget, viser to dykkere, som er omgivet af fisk og ser nærmere på fundet, som blev gjort i foråret 2022.

En af de to dykkere, Mike Barnette, siger til AFP, at han oplevede en sand 'følelsesmæssig rutsjebanetur,' da han indså, hvad det var, han havde haft fingrene i på bunden af Atlanterhavet.

- Da vi fandt det, var der mange blandede følelser, siger marinbiologen, der udforsker skibsvrag i sin fritid.

- Jeg er vant til at dykke ved skibsvrag, som er årtier gamle, og ikke ved et stykke af et rumprogram. Det er ret unikt.

- Herfra indså jeg hurtigt: 'Ja, den her hændelse har jeg selv oplevet. Jeg husker præcist, hvor jeg var, da det skete, og jeg så det live på tv,' fortsætter dykkeren.

Efter opdagelsen viste Barnette billederne fra stedet til en ven, som er astronaut. Vennen bekræftede, at det var rumfærgen. Nogle få måneder senere bekræftede Nasa det også.

- De var overraskede og helt paf over, hvor stort et stykke det var, siger Barnette.

Den synlige del af Challenger-stykket er omkring 4,5 meter gange 4,5 meter. Stykket fortsætter dog ned under sandet, og det vides ikke, hvor stort det er.

En analyse af stykket ventes ikke at kaste nyt lys over ulykken, hvor årsagen er blevet klarlagt. Kulde var med til at beskadige såkaldte O-ringe på hjælperaketten, der forsegler de forskellige segmenter af raketten.

Materialernes aldring på det fundne stykke kan dog være interessant at undersøge, lyder det.