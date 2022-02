ECB forbereder europæiske banker på russiske cyberangreb

Den Europæiske Centralbank (ECB) er gået i gang med at forberede EU's banker på mulige russisk støttede cyberangreb.

Det oplyser to personer med kendskab til sagen tirsdag.

Årsagen er de stigende spændinger langs den Ukrainske grænse, der har fået flere lande i Europa til at frygte for de mulige finansielle konsekvenser af enhver form for konflikt.

Den Europæiske Centralbank har ellers indtil nu haft særligt fokus på mere almindelige svindelnumre, der er vokset kraftigt under coronapandemien.

Men på grund af krisen i Ukraine har ECB med præsident Christine Lagarde i spidsen flyttet fokus over på mulige cyberangreb fra Rusland og er gået i gang med at udspørge europæiske banker om deres forsvarsmekanismer.

Det oplyser de to unavngivne kilder.

Ifølge kilderne har en række banker på det seneste også deltaget i cyberkrigsspil og simulationer for at teste deres evner til at afværge angreb.

Den Europæiske Centralbank ønsker ikke at kommentere historien. ECB har dog tidligere meldt ud, at cybersikkerhed er en af dens øverste prioriteter.

Bekymringerne fra Den Europæiske Centralbank ligner dem, der også kan ses andre steder i verden.

I januar advarede New Yorks afdeling for finanseftersyn således også den amerikanske delstats finansielle institutioner om risikoen for russiske cyberangreb.

Her lød det, at angrebene kunne blive udført som gengæld fra Rusland, hvis landet bliver ramt af amerikanske sanktioner i tilfælde af en invasion af Ukraine.

Storbritanniens Nationale Center for Cybersikkerhed har også advaret landets større organisationer om at styrke sine forsvar.

USA, EU og Storbritannien har gentagne gange advaret Rusland mod at angribe Ukraine. Det er sket, efter at landet har sendt op mod 100.000 soldater til den ukrainske grænse.

Rusland har gentagne gange afvist, at landet har planer om en invasion.