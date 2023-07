EFSA i opråb: Hold hunde og katte inden døre

Den Europæiske Myndighed for Fødevaresikkerhed (EFSA) opfordrer torsdag ejere af katte og hunde til at holde deres kæledyr i snor eller inden døre i de områder, hvor der er konstateret smitte.

Det er en reaktion på et rekordstort antal fugleinfluenza verden over, og efter 24 katte i Polen er testet positiv for sygdommen.

Siden fugleinfluenza, H5N1, første gang dukkede op i 1996, så var der i lang tid kun tale om sæsonmæssige udbrud.

Men 'noget er sket' i midten af 2021, som har gjort denne type af virus meget mere smittefarlig, ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Det fremgår af studier om influenza i dyr.

I sjældne tilfælde er mennesker blevet ramt af den nogen gange dødelige virus. Typisk efter at have været i kontakt med smittede fugle. Virus er også blevet fundet i et stigende antal pattedyr.

- Det anbefales at undgå, at katte og hunde og generelt kødædende husdyr eksponeres for døde eller syge dyr, skriver EFSA i en erklæring.

- Et muligt middel er at holde hunde i snor, og at katte holdes inden døre i områder, hvor det er blevet bekræftet, at der er en ekstensiv cirkulation af HPAI-virusser i vilde fugle, hedder det.

I de seneste uger er fem hunde og en kat blevet smittet i Italien med fugleinfluenza.