Efter 100 år: Nu kan man igen bade i flod

Borgere i Paris og turister kan fra 2025 igen for første gang i mere end 100 år tage en svømmetur i Seinen.

Det meddeler borgmesteren i den franske hovedstad, Anne Hidalgo, søndag.

Hun omtaler tre steder langs floden, som vil være åbne for offentligheden. Det handler om et vandcenter, som allerede er taget delvis i brug, og to svømmeanlæg, som kommer til at ligge ikke lang fra Eiffeltårnet.

De vil være markeret med bøjer og forsynet med gangbroer.

At kunne svømme i Seinen har været et mangeårigt ønske blandt mange parisere.

I 1900, hvor De olympiske lege blev holdt i Paris, blev svømmekonkurrencerne afviklet i Seinens vand.

Snart er det igen muligt at bade i Seinen. Foto: Ritzau Scanpix

Men svømning i floden blev officielt forbudt i 1923 på grund af vandets ringe kvalitet. En del borgere fortsatte dog indtil 1960'erne med at svømme i Seinen, der skærer sig gennem det centrale Paris.

Paris skal næste sommer være vært for de olympiske lege. Nogle af svømmekonkurrencerne vil finde sted på Seinen. Derfor har projektet med flere badebroer til borgere og turister nydt fremme.

Byens rådhus oplyser, at der vil blive gjort en omfattende indsats for at forbedre vandkvaliteten i floden. Der er allerede investeret 1,4 milliarder euro (cirka 10,4 milliarder kroner) til at sikre renere flodvand i Paris og byens ydre distrikter.

- Sikker badning i Seinen vil være muligt, lyder det fra rådhuset.