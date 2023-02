Efter 122 timer: Kvinder trukket ud i live

Redningsmandskab i Tyrkiet har trukket to kvinder ud i live fra en sammenstyrtet bygning. De havde ligget begravet under murbrokker i 122 timer efter det voldsomme jordskælv mandag. Det oplyser de tyrkiske myndigheder lørdag.

En af de reddede kvinder, den 70-årige Menekse Tabak, var svøbt ind i et tæppe, da redningsfolk bar hende væk til en ventende ambulance i provinsen Kahramanmaraş, rapporterer det statslige nyhedsbureau Anadolu.

Den anden overlevende var ifølge Anadolu den 55-årige Masallah Cicek, som blev gravet fri fra ruinerne af en bygning i Diyarbakir, som er den største by i det sydøstlige Tyrkiet.

I alt 67 mennesker er blevet gravet fri de seneste 24 timer, sagde Tyrkiets vicepræsident, Fuat Oktay, til journalister natten til lørdag. Han siger, at omkring 31.000 redningsfolk er sat ind i den berørte region.

Omkring 80.000 mennesker er under behandling på hospitaler i Tyrkiet, mens godt en million er hjemløse og bragt til midlertidige lejre og nødhjælpscentre.

- Vores vigtigste mål er at sikre, at de kan komme til at vende tilbage til en normal tilværelse ved at sørge for permanente hjem til dem inden for et år, så de kan få helet deres smerte og sorg så hurtigt som muligt, siger Oktay.

Dødstallet efter det voldsomme jordskælv, der natten til mandag ramte Tyrkiet og Syrien, har lørdag passeret 24.000.

Mangel på fødevarer under de hårde forhold midt på vinteren har sat både den tyrkiske og den syriske regering under massivt pres.

Syriens præsident, Bashar al-Assad, har foretaget sin første registrerede rejse til de berørte områder siden skælvet, oplyser statslige medier i Damaskus.

Den syriske leder besøgte et hospital i Aleppo sammen med sin hustru Asma, hedder det.

Hans regering har godkendt humanitær hjælp langs landets frontlinjer fra den 12 år lange borgerkrig. Det kan betyde hurtigere nødhjælp til millioner af desperate mennesker.