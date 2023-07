Efterforsker mystisk sag: Meldt savnet i otte år

En sag om en mand, der som teenager i 2015 blev meldt savnet og fundet i live i sidste uge ved en kirke, har taget en helt ny drejning.

Texanske myndigheder har nemlig fundet ud af, at manden kun var væk i én dag, og at han og hans mor har holdt løgnen i live i otte år ved brug af falske navne.

Det skriver det amerikanske nyhedsbureau AP.

Politiet fandt i sidste uge manden, den i dag 25-årige Rudolph Farias, efter en anmeldelse om, at der lå en person foran en kirke i det sydøstlige Houston.

Han blev indlagt på hospitalet efter fundet, og dagen efter kunne politiet afhøre ham og moren, Janie Santana.

Herefter har efterforskerne konkluderet, at Farias vendte hjem, dagen efter at han blev meldt savnet. Men Santana løj over for politiet og insisterede på, at sønnen ikke var hjem vendt fra en gåtur med familiens hunde, lyder det fra politiet.

Annonce:

Politiet siger også, at Farias og Santana har mødt myndighederne flere gange i løbet af de seneste otte år. Hver gang har politiet fået oplyst falske navne og fødselsdatoer.

Santanas familie siger, at de havde mistanke om, at Farias virkeligheden ikke var forsvundet, og de beskyldte Santana for at have holdt ham i skjult i alle årene.

Farias' tante Pauline Sanchez Rodriguez, siger, at hendes afdøde mor, der boede med familien i noget tid, påstod, at Farias var i huset.

- Min mor sagde altid til mig: 'Rudy er her. Han er der. Han er i det rum', siger Rodriguez ifølge AP.

Santana skal dog have benægtet det og sagt, at moren var ved at miste forstanden.

Der er ikke blevet rejst sigtelser mod hverken Santana eller Farias, men efterforskningen fortsætter.

Ifølge politiets afdeling for savnede personer er Farias i sikkerhed og har selv har valgt at bo hos sin mor.

Annonce:

Efter at Farias var blevet fundet udsendte Santana en udtalelse, hvori det lød, at han 'modtager den pleje, han har brug for for at komme over sit traume, men i øjeblikket er han nonverbal og ikke i stand til at kommunikere med os'. Hun bad i samme ombæring offentligheden om at respektere familiens privatliv.

Politichef Troy Finner har afvist at svare på spørgsmål om Farias' eller Santanas mentale helbred, eller hvad der kan have været deres motivation i gennem de seneste otte år.

Han siger, at politiet 'er lige i begyndelsen' af efterforskningen.