Efterforskere: Putin leverede missil til MH17-nedskydning

Internationale efterforskere meddeler onsdag på et pressemøde, at de stopper deres undersøgelse af nedskydningen af Malaysia Airlines-fly MH17 over Ukraine i 2014.

Nedskydningen kostede 298 passagerer og besætningsmedlemmer livet.

Det til trods for, at efterforskerne konstaterer, at der er beviser for, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, besluttede at levere missilet til Moskva-støttede separatister i det østlige Ukraine, der stod for nedskydningen.

Der er ikke noget, der tyder på, at Vladimir Putin beordrede, at flyet skulle skydes ned, siger efterforskerne.

Efterforskerne konkluderer, at der ikke er beviser nok til at retsforfølge flere mistænkte.

- Undersøgelsen har nu nået sin afslutning, og alle spor er opbrugt. Efterforskningen bliver derfor suspenderet. Beviserne er utilstrækkelige til flere retsforfølgelser.

Det siger den hollandske anklager Digna van Boetzelaer på et pressemøde i Haag.

Boeing 777-flyet skulle flyve fra Amsterdam til Kuala Lumpur, da det blev ramt af et russisk fremstillet luftværnsmissil i juli 2014 under en konflikt mellem prorussiske oprørere og ukrainske styrker i Donbass-regionen i Ukraine.

Piet Ploeg, der leder en fond, der repræsenterer ofrene, siger, at han er skuffet over, at efterforskningen er afsluttet, men han er glad for, at anklagerne har fremlagt deres beviser for Putins involvering.

- Vi kan ikke gøre meget mere, Putin kan ikke retsforfølges. Vi ville gerne vide, hvem der i sidste ende var ansvarlig, og det står klart, siger han til Reuters

Ploegs bror, hans brors kone og hans nevø døde om bord på MH17.