Einsteins håndskrevne noter er solgt for 86 millioner kroner

Centrale noter fra fysikeren Albert Einsteins hånd er blevet solgt for 11,6 millioner euro - svarende til omkring 86 millioner kroner - ved en auktion i Paris tirsdag.

På arbejdspapirerne er Einsteins forberedende arbejde til den almene relativitetsteori, der ses som Albert Einsteins største bedrift.

Teorien om almen relativitet blev udgivet i 1915.

Der er tale om 54 siders arbejdsdokumenter, der er skrevet af Albert Einstein og hans kollega den schweiziske ingeniør Michele Besso i 1913 og 1914.

De 11,6 millioner euro er den højeste pris, der er blevet betalt for Albert Einsteins arbejdspapirer.

Papirerne var blevet vurderet til omkring en fjerdedel af den sum, som de er blevet solgt for.

Noterne er blevet beskrevet som 'det uden tvivl mest værdifulde Einstein-manuskript, der nogensinde har været på auktion' af auktionshuset Christie's, der stod for auktionen.

Christie's siger, at det i høj grad er takket være Michele Besso, at arbejdspapirerne stadig er i så god stand.

Auktionshuset beskriver det som 'næsten et mirakel', at papirerne er i så god stand, fordi Albert Einstein ville have beholdt, hvad han anså som et simpelt arbejdsdokument.

Dokumentet giver ifølge Christie's 'et fascinerende indblik i hjernen hos den største videnskabsmand i det 20. århundrede'.

Det bemærkes af auktionshuset, at der på arbejdspapirerne er 'et antal af ubemærkede fejl'. Da Einstein så dem, forkastede han dokumentet, men hans samarbejdspartnere beholdte det.

- Videnskabelige dokumenter fra Einstein i perioden før 1919 er ekstremt sjældne, udtaler auktionshuset Christie's.

Andre af Albert Einsteins dokumenter er tidligere blevet solgt på auktion.

Et såkaldt 'Gudebrev' blev solgt for omkring 18 millioner kroner i 2018 og i 2017 blev et brev, der handlede om hemmeligheden bag lykke, solgt for omkring 10 millioner kroner.

Albert Einstein blev født i Tyskland i 1879 og døde som 76-årig i 1955 i USA.