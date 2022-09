Eksbetjent skal 10 år i fængsel for stormløb på Kongressen

En tidligere betjent i politiet i New York City har fået den hidtil hårdeste straf i forbindelse med kongresstormen 6. januar 2021.

Det skriver NBC News torsdag aften dansk tid.

Dommen lyder på i alt ti års fængsel.

Den er givet til eksbetjent Thomas Webster. Han blev dømt for at have angrebet en betjent fra politiet i Washington D.C. med en flagstang og have tacklet ham, så han faldt til jorden.

Derudover forsøgte Webster at rive betjentens gasmaske af.

Dommer Amit Mehta kalder ifølge NBC News Webster for 'den første aggressor' i konfrontationen med betjenten.

- Det, som du gjorde den dag, har jeg svært ved at beskrive med ord, siger dommeren ifølge det amerikanske medie.

- Jeg bliver stadig chokeret, hver gang jeg ser det (videoen af angrebet, red.)

Det var 6. januar 2021, at den amerikanske Kongres i Washington D.C. blev stormet af vrede demonstranter.

De ville have underkendt resultatet af præsidentvalget i november 2020, hvor demokraten Joe Biden slog republikaneren Donald Trump.

Demonstranterne bevægede sig fra området ved Det Hvide Hus op mod Kongressen, efter at den afgående præsident, Donald Trump, havde holdt en brandtale. Her sagde Trump blandt andet, at de skulle tage landet tilbage.

Et stort antal demonstranter brød gennem politiets afspærringer og stormede kongresbygningen. Mange betjente blev såret.

