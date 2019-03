Ekspert: Ansatte i Nordea-filial risikerer fængselsstraf

Efter afsløringerne om, at Nordea skulle have foretaget mistænkelige transaktioner for millioner af kroner blandt andet via afdelingen ved Vesterport i København, kan de ansatte, der skulle have medvirket til dette, godt begynde at rykke lidt nervøst rundt på kontorstolen.

- Vi står her med nogle mennesker, der faktisk kan få en fængselsdom for det her. For det, der her adskiller sig fra den hvidvask, der foregik via Danske Bank i Estland, er, at vi nu har nogle gerningsmænd, der i så fald har opereret på dansk territorium. Og det betyder, at det derfor også suverænt er Danmark, der har straffekompetencen.

Det siger forsvarsadvokat og skatteekspert Michael Bjørn Hansen til Ekstra Bladet.

Han tilføjer, at i modsætning til selskaber, der straffes med bøder, vil der her være tale om et personansvar, der betyder, man kan blive idømt fængselsstraf.

Et år i spjældet

- Det er ikke urealistisk, at det her vil kunne betyde ubetinget fængselsstraf. Efter mine over 30 år i strafferet, er det min erfaring, at der er sket en skærpelse overfor økonomisk kriminalitet de seneste år, siger han og tilføjer, at der er ingen tvivl om, at hvis de transaktioner er foretaget, er det en overtrædelse af straffeloven omkring hvidvaskning.

- Der er straffeloven en særlig bestemmelse for hvidvask, der indeholder frihedsstraf. Jeg kan selvfølgelig ikke udelukke, at det er topchefer, der har medvirket til hvidvaskningen, men det vil formentligt være bankfunktionærer længere ned i hierarkiet, der har fiflet lidt for at imponere cheferne, siger han

- Nu er det bagmandspolitiet, der skal efterforske den eventuelle hvidvaskning, og det vil i så fald være en ganske almindelig straffesag, hvor der kan rejses tiltale mod de bankfunktionærer, der har udført opgaverne. Det kan altså godt betyde både ubetinget fængselsstraf, en fodlænke eller et år i fængsel.

