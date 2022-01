Ekspert: Boris er færdig

Noget kunne se ud til, at Boris Johnsons ni liv er brugt op. Det tror dansk ekspert i britisk politik, som ikke giver Boris meget mere end et par måneder, før han må afgive sin post

Skandalerne har sværmet om ham som fluer om en omgang fish'n chips på en varm sommerdag.

Ikke desto mindre har Boris Johnson formået, at ingen skandaler ind til videre har haft egentlige konsekvenser for ham. Men den seneste er dråben, der får bægeret til at flyde over.

Se det ske: Boris Johnson indrømmer, at han deltog i en fest under lockdown.

Det tror den danske ekspert i britisk politik, Ole Helmersen, lektor i britisk politik ved CBS, i hvert fald.

- Jeg tror simpelthen ikke, at han stadig er premierminister ved næste valg, lyder det fra Ole Helmersen, som forudser, at Boris' partifæller har fået nok.

Dansk ekspert udtaler, at det ser ud til, at Boris' tid som PM er ved at komme til en ende. Foto: Ritzau Scanpix

Popularitet er styrtdykket

Ifølge Ole Helmersen har partifællerne i høj grad tilgivet de tidligere skandaler, fordi Boris Johnson er en dygtig politiker, som får tingene gjort. Det viste han for eksempel ved valget i 2019, hvor Det Konservative Parti fik den største parlamentsgruppe, de har haft siden 80'erne.

Men med skandaler som at nævne Gurli Gris i en tale, for dyre renoveringer i sin lejlighed på Downing Street 10, om han har løjet for dronningen, da parlamentet lukkede og flere brud på coronarestriktioner, som altså også indbefatter den seneste, hvor der blev holdt en 'bring dit eget alkohol-fest', mens der var strenge restriktioner for briterne, så ser det ud til, at han denne gang er gået for langt.

- Hans popularitet blandt vælgerne er styrtdykket. Og det får medlemmer af hans parlamentsgruppe til at ryste i bukserne. Særligt dem som blev valgt ind i det nordlige England, hvor man ofte stemmer Labour, er blevet meget nervøse for næste valg, hvis Boris stadig er premierminister på det tidspunkt, siger Ole Helmersen og fortsætter:

- Hans stjerne er ved at falme.

Folk demonstrerer over Boris Johnson, da han i maj deltog i en fest ved sin bolig, da der på det tidspunkt var strenge restriktioner for briterne. Foto: Ritzau Scanpix

'Men han er snu'

Ekstra Bladet har beskrevet, hvordan flere politikere inden for egne rækker har fået nok.

Det gælder blandt andet lederen for Det Konservative Parti i Skotland, Douglas Ross, som har sagt:

- Jeg kan ikke se, hvordan en person, som har organiseret eller deltaget i en fest, kan forblive i en position, hvor de skal bestemme coronapolitik. Hvis han vidste, at det var en fest og valgte at deltage, er jeg ikke sikker på, at han kan beholde sin position, har han udtalt.

Der er sat en undersøgelse i gang, som skal kortlægge hændelsen, og hvorvidt Boris Johnson selv brød reglerne. Ole Helmersen forklarer, at det vil være enormt svært for Johnson at overleve, hvis den viser, at han har brudt restriktionerne og løjet, da han omtalte det som et 'arbejdsmøde'.

- Men man skal ikke undervurdere ham. Han er snu og en dygtig politiker, kommer det alligevel fra eksperten.

Hvis det ender med farvel til Boris, ser Ole Helmersen to andre kandidater til posten som PM - enten den britiske finansminister eller udenrigsminister. Foto: Ritzau Scanpix

Hvem bliver den nye PM?

Ifølge The Guardian skal undersøgelsen gerne være færdig i slutningen af næste uge, men hvad den konkluderer, skal man først regne med fremlægges ugen efter.

Om Boris selv vælger at gå eller bliver smidt ud, kan Ole Helmersen ikke komme med et godt bud på. Om ikke andet ender det i et formandsvalg for Det Konservative Parti. Det ser ud til, at formandsposten enten kommer til at gå til den britiske finansminister, Rishi Sunak, eller udenrigsministeren, Liz Truss.

- De minder ikke om Boris i deres stil. Ingen af dem ville for eksempel nævne Gurli Gris i en tale. De er begge mere konventionelle politikere, men ligesom Boris er de også begge brexit-tilhængere.