Ekspert: Det bliver endnu værre til vinter

Det er kun gået en vej med elpriserne de seneste mange måneder, men det ser desværre ikke ud til, at det har toppet endnu.

I hvert fald ikke, hvis du spørger energikonsulent Christian Holtz fra Sverige.

Han fortæller til Aftonbladet, at de værste måneder er foran os.

Hele Europa

Elpriserne i Europa har været på de højeste niveauer gennem hele 2022, og hver måned noteres der nye rekordniveauer, der sker som følge af krigen i Ukraine.

Flere hundredetusinde danskere har allerede fået udbetalt deres såkaldte varmecheck, som hjælp til de stigende regninger.

Men svenske Christian Holtz ser dog ikke, at der er udsigt til en stagnering af priserne lige foreløbig - tværtimod.

- Det topper denne vinter og bliver ved med at være høje i seks til 12 måneder, siger han til Aftonbladet og understreger usikkerheden i prognosen.

- Det handler meget om forholdet til Rusland- Bliver det afskåret eller øget?

Energifattigdom

Ifølge Holtz vil vi derfor også i stigende grad i Europa se, hvad der blandt fagfolk kaldes energifattigdom.

Det er en form for fattigdom, der gør, at folk ikke længere er i stand til at betale deres el- eller gasregninger.

- Det ser ekstremt forskelligt ud forskellige steder i verden, men det handler om, at der ikke er råd til det grundlæggende energiforbrug som at varme sin bolig op eller lave mad, siger Christian Holtz.

Energifattigdom har længe eksisteret i blandt andet Syd- og Østeuropa, men vil nu ifølge Holtz sprede sig til flere dele af Europa.

