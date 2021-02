Ekspert: Et mirakel at Beirut har undgået flere eksplosioner

Det er et mindre mirakel, at Beirut har undgået en ny katastrofe, efter at en kæmpe eksplosion lagde dele af Libanons hovedstad i ruiner 4. august.

Sådan lyder meldingen onsdag fra det tyske firma Combi Lift, der har haft til opgave at rydde op på byens havneområde, hvor eksplosionen, der kostede over 200 mennesker livet og sårede cirka 6000, fandt sted.

Kemikalieekspert Michael Wentler, der leder Combi Lifts arbejde i Beirut, siger, at tusindvis af liter farlige kemikalier opbevaret i forfaldne containere over tid har forvandlet havnen til et minefelt.

- Vi har fundet kemikalier, der vil eksplodere, hvis de bliver blandet sammen. Havnen er sluppet heldigt, fordi der tilfældigvis har været afstand mellem containerne, siger Wentler.

Combi Lift underskrev i november en aftale med libanesiske myndigheder om at håndtere de store mængder farlige kemikalier på havnen.

Siden har firmaet håndteret flere end 52 containere, og Wentler siger, at processen har afsløret det dødelige kaos, der i årevis har hersket på havnen i Beirut.

Han beskriver blandt andet fundet af gamle tønder med kemikalieblandinger så ætsende, at de havde brændt hul gennem store skibscontainere.

- Jeg har aldrig set noget lignende i mit liv. Der var en form for flod af gule og grønne kemikalier, der kom boblende ud, siger han.

Mange af containerne med de farlige kemikalier har været på havnen i mere end ti år. Ifølge Wentler har de været opbevaret helt vilkårligt.

De fleste har stået i et udendørs område i den modsatte ende af, hvor eksplosionen fandt 4. august.

Den midlertidige chef for havnen i Beirut, Bassem al-Kaisi, sagde i november, at byen kunne være blevet 'udslettet', hvis der dengang var gået ild i kemikalierne.

Eksplosionen blev forårsaget af næsten 2800 ton af det sprængfarlige kemikalie ammoniumnitrat, der havde været opbevaret uforsvarligt på havnen i over seks år.

Myndighederne har endnu ikke forklaret, hvordan de mange ton endte på havnen, og hvorfor de var der så længe.

Ifølge Michael Wentler er det også uklart, hvor de mange ton kemikalier, som hans firma har hjulpet med at rydde op, kommer fra.

- Ingen af myndighederne lader til at vide noget om de her leverancer, siger han.