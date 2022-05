Ekspert forudsagde abekopper for et år siden

Abekopper har spredt sig i Europa, herunder også i Danmark. Ekspert forudsagde allerede for et år siden koppernes fremkomst

Abekopper har nok været i de færrestes bevidsthed de sidste mange år.

Det har ændret sig, efter det har spredt sig til Europa og nu også er kommet til Danmark.

Men allerede for mere end et år siden forudsagde epidemiolog Lone Simonsen, at abekopper kunne blive den næste pandemi. Det skete blandt andet i magasinet Samvirke i marts 2021.

Her udtaler hun blandt andet:

- Jeg er overbevist om, at den næste store pandemi kan være en koppesygdom. (...) Der findes stadig koppestammer blandt aber i Afrika, og hver år gives koppesmitten videre til omkring 2000 mennesker i Congo.

- De udbrud har man kunne inddæmme ret hurtigt, men det er kun et spørgsmål om tid, før koppevirus muterer og kan blive den næste pandemi.

Den forudsigelse blev sundhedsminister Magnus Heunicke forholdt i april 2021.



Spørgsmålet blev stillet til sundhedsministeren i april 2021. Foto: Screendump fra ft.dk

Her lød svaret fra sundhedsministeren blandt andet, at abekopper er langt mindre alvorlig og smitter dårligt mellem mennesker.

Til Ekstra Bladet uddyber Lone Simonsen, hvorfor hun pegede på kopper - herunder abekopper - som den næste pandemi:

- Jeg foreslog tidligere, at abekopper kunne være et bud på en fremtidig pandemivirus, fordi vi er holdt op med at vaccinere mod kopper i 1980.

Lone Simonsen er en dansk professor og epidemiolog. Foto: RUC

Hun understreger dog, at vi ikke - som det ser ud indtil videre - står over for en ny pandemi:

- Det kræver, at den har muteret til at kunne sprede sig effektivt blandt mennesker. Og der er ingen grund til at tro, at det er det, vi står overfor.

- Det ser ud til, at denne virus spreder sig, især blandt unge mænd, som har sex med mænd, ved tæt kropskontakt. Det er meget forskelligt fra Covid-19, som er luftbåren, og influenza som spredes ved dråbesmitte.

Men vi er endnu i den tidlige fase, fortæller Lone Simonsen.

- Vi ved snart meget mere om spredningsmønstre.

