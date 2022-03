Ekspert: Overraskende positiv udvikling

Sådan lyder det fra Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis).

- De to parter har på en måde forsøgt at slide hinanden op. Mit indtryk fra de tidligere forhandlinger har været, at de mødte op for at se den anden part an. At se, om de er ved at være klar til at give sig, siger han.

Han mener, at den positive udvikling blandt andet skyldes, at Rusland er under et stort pres.

- Russerne er pressede, det er sådan jeg læser det. Tabstallene begynder at sive igennem det russiske samfund. Dertil har den russiske forsvarsminister meddelt, at de vil prioritere deres militære indsats i det østlige Ukraine.



- Det har været deres 'plan a' og plan b' at erobre Kiev. Nu ser det ud til at være endegyldigt opgivet. Så på den måde læser jeg det som, at russerne er militært pressede, siger Flemming Splidsboel Hansen til Ekstra Bladet.



- Det, der har været deres 'plan a' og 'plan b', var at erobre Kiev. Det ser nu ud til at være endegyldigt opgivet. Så på den måde læser jeg det som, at de er militært pressede.

Positivt

Selv siger Flemming Splidsboel Hansen, at han er positivt overrasket over forhandlingerne. Han forventer, at de militære aktiviteter bliver dæmpet.



- Det ser jo ud til, at de militære kampe nu bliver begrænset i højere grad. Så russerne gør klar til formelt at trække sig fra en række områder. Det er uklart for mig hvor mange, men i hvert fald fra Kiev-området, siger Flemming Splidsboel Hansen.

Efter tirsdagens forhandlinger vendte begge parter retur mod Ukraine og Rusland. Den russiske repræsentant talte om, at et møde mellem Putin og Zielenskij kunne komme på tale.



- Der tales om, at de to præsidenter skal mødes. Der skal forberedes en del inden da, da der helst skal komme noget ud af det. Der er kommet nogle elementer frem om, hvor parterne kan mødes, blandt andet at Ukraine skal kunne acceptere neutral status, til gengæld vil Rusland ikke blokere Ukraine for et eventuelt medlemskab af EU, siger han.

- Så er der stadig nogle knaster - Krim og det østlige Ukraine. For hvad skal status være der? Rusland vil nok stadig besætte de to områder.

