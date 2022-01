Eksperter: Corona kan gøre børn kræsne

Britiske eksperter mener, at børn efter et coronaforløb kan få svært ved at spise

11-årige Malisse Kafi er næsten stoppet med at spise mad, fordi det smager af 'lort og rådne æg'.

Det fortæller Malisse Kafis mor til Sky News.

Mad begyndte at smage dårligt for Malisse Kafi, efter han havde corona. Han endte med at tabe sig to kilo og måtte en tur forbi hospitalet i november, da han blev for dehydreret.

Ifølge eksperter, Sky News har talt med, er Malisse Kafi langt fra det eneste barn, som har haft svært ved at spise efter et coronaforløb.

Chokolade eller benzin

Det er ikke nogen hemmelighed, at en af senfølgerne ved corona er problemer med lugt og smag. Vi har alle set videoer af folk, som uden at fortrække en mine kan spise en chili eller et løg.

Dog kan det også gå ind og ændre ved dine smagsløg. Det kan forandre din smags- og lugtesans.

Så for eksempel at chokolade luger af benzin, og citroner lugter af rådden kål.

Dufteksperter ved det britiske universitet University of East Anglia (UEA) fortæller til Sky News, at tilstanden gør det svært for børn at spise.

- I løbet af de sidste måneder, hvor corona har ramt særligt mange børn, er vi blevet mere opmærksomme på, at tilstanden også rammer børn, lyder det fra Carl Philpott, som er professor ved UEA's medicinske afdeling.

Fith Sense er en NGO, som arbejder med folk, der lever med duft- og smagsforstyrrelser. Sammen med Carl Philpott udgiver de en guide til forældre med børn, som har svært ved at spise efter et coronaforløb.

Her er der mange forskellige råd, blandt andet kan man give sine børn smagløse proteindrikke eller simpelthen bare at holde barnet for næsen, når hun spiser.