Eksperter: WHO og Kina kunne have reageret hurtigere på corona

Både Kina og Verdenssundhedsorganisationen (WHO) kunne have reageret hurtigere for at forhindre en katastrofe, da coronaudbruddet var i sin indledende fase.

Det er konklusionen fra en gruppe uafhængige eksperter, der har set nærmere på pandemiens begyndelse i Kina.

- Set i bakspejlet er det tydeligt, at antallet af smittetilfælde i den tidlige fase af epidemien i alle lande var højere, end det er indrapporteret, står der i rapporten.

- En stort set skjult epidemi bidrog til den globale spredning, skriver ekspertgruppen.

Det er New Zealands tidligere premierminister Helen Clark og Liberias ekspræsident Ellen Johnson Sirleaf, der står i spidsen for ekspertgruppen.

Evalueringen 'antyder, at der var potentiale for, at man kunne have reageret hurtigere på tidlige tegn', lyder det i rapporten.

Det er blandt andet uklart, hvorfor WHO's krisekomité ikke mødtes før tredje uge af januar 2020. Den blev først indkaldt til et møde 22. januar.

Der er også en undren over, hvorfor WHO først erklærede coronaudbruddet for en international sundhedskrise 30. januar 2020.

WHO brugte slet ikke ordet pandemi før 11. marts 2020.

De tiltag, der blev indført i en lang række lande i foråret 2020, skulle omgående have været indført overalt, hvor der var risiko for smitte, hedder det videre.

WHO har også tidligere fået kritik for ikke hurtigt nok at have erklæret coronaudbruddet en international sundhedskrise.

WHO burde have forklaret faren ved det luftbårne virus og have anbefalet brug af mundbind tidligere, har kritikken lydt.

USA's afgående præsident, Donald Trump, har beskyldt WHO for at være fodslæbende og 'være i lommen på Kina'.

Coronavirusset blev første gang opdaget i den kinesiske millionby Wuhan i slutningen af december 2019.

Siden spredte det sig til resten af verden, hvor det nu har kostet mindst to millioner mennesker livet, mens der er bekræftet næsten 100 millioner smittetilfælde.

De fleste eksperter er dog enige om, at det reelle antal er højere.