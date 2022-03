Ekspræsident i Honduras risikerer livstidsstraf i USA

Tidligere præsident i Honduras Juan Orlando Hernández skal udleveres til USA, som mistænker ham for narkotikahandel.

Det har højesteretten i Honduras besluttet mandag.

Den 53-årige ekspræsident risikerer en livstidsstraf, hvis kan kendes skyldig.

Ifølge det amerikanske justitsministerium har Hernández blandt andet finansieret dele af sine præsidentkampagner med narkopenge.

Pengene fik han angiveligt af sin bror og tidligere medlem af parlamentet i Honduras Tony Hernández. Han blev i 2021 blev idømt en livstidsstraf i USA for narkosmugling.

Hernández var præsident i Honduras fra 2014 til januar i år, hvor han blev afløst af den venstreorienterede Xiomara Castro, som dermed blev landets første kvindelige præsident.

Mindre end en måned senere blev Hernández anholdt, efter at USA havde anmodet om at få ham udleveret. I midten af marts blev den anmodning godkendt af en dommer i Honduras.

Hernández ankede derefter afgørelsen til landets øverste retsinstans.

Juan Orlando Hernández har afvist beskyldningerne om at være involveret i narkohandel.

Konkret beskylder amerikanske anklagere ham for at have bidraget til at smugle 500 ton narko - hovedsageligt fra Colombia og Venezuela - til USA via Honduras. Den ulovlige trafik blev ifølge anklagerne indledt i 2004.

Desuden skulle Hernández have modtaget millioner af dollar fra narkokarteller mod til gengæld at garantere for deres sikkerhed. Deriblandt den berygtede mexicanske narkobaron Joaquin 'El Chapo' Guzman.

I sine otte år som præsident fremstod Hernández som en allieret for USA i kampen mod narkosmugling. Han bidrog til, at adskillige fremtrædende medlemmer af narkokarteller blev udleveret til retsforfølgelse i USA.

Ekspræsidenten hævder, at han er offer for hævn fra personer, som han var med til at sørge for blev udleveret.