Ekstremt uvejr rammer Norge: Det kan blive slemt

Kraftigt uvejr har onsdag ramt flere dele af Norge og sendt landets myndigheder i højeste beredskab.

Det skriver flere norske medier - herunder NRK og nyhedsbureauet NTB.

Uvejret er af Norges meteorologiske institut blevet kategoriseret som 'ekstremt vejr' og har fået navnet Gyda.

Det ramte i løbet af onsdag og ventes at tage til i styrke over natten.

Det norske vandløbs- og energidirektorat, NVE, har udsendt en rød advarsel om fare for blandt andet oversvømmelser og jordskred. Det skriver NRK.

En rød advarsel er direktoratets højeste niveau.

- Det kan potentielt blive slemt, siger Aart Verhage, der er regionschef i NVE's region vest til det statslige medie NRK.

- Når vi varsler højeste fare for skred og oversvømmelser, så er det fordi, der potentielt er stor fare, og at det, som kommer, kan være stort. Det er ikke bare småskred, vi varsler. Det er store ting med stor kraft, siger han.

Onsdag eftermiddag er de første meldinger om ødelæggelser som følge af uvejret begyndt at blive rapporteret i norske medier.

Avisen VG skriver, at fem bådhuse er blevet smadret efter et stenskred i Modalen i det vestlige Norge cirka 100 kilometer nord for Bergen.

Den norske vejtrafikcentral oplyste klokken cirka 15.30 at flere veje i den vestlige del af landet er blevet lukket på grund af fare for skred.

Og selv om uvejret allerede raser, så har det formentlig ikke toppet. Det siger vagthavende meteorolog Martin Granderød til VG tidligt onsdag aften.

- Vi kan forvente, at det bliver ekstremt meget værre, siger han.

Norges meteorologiske institut står for at navngive tilfælde af 'ekstremt vejr'. Det sker alfabetisk og med drenge- og pigenavne hver anden gang.

I alt har Norge navngivet 29 uvejr siden 2010, skriver NTB.

I 2017 begyndte det meteorologiske institut forfra på alfabetet. Siden da har Norge været ramt af Aina, Birk, Cora, Didrik, Elsa, Frank og Gyda.