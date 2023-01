El-stunt i Storbritannien: Bliv betalt for at spare strøm

Der er gode besparelser at hente på energiregningen, når omkring en million briter mandag aften går i gang med madlavningen.

Den britiske pendant til Energinet, NGESO, vil ligefrem betale briterne for at have en mindre gryde på blusset eller skrue ned for temperaturen i ovnen.

Det skriver mediet Sky News.

For hver kilowatt-time sparet vil NGESO skære tre britiske pund af forbrugerens regning. Det svarer til cirka 25 kroner.

At få del i besparelserne kræver, at man er skrevet op gennem sit forsyningsselskab.

Desuden skal man have en måler, der kan registrere det præcise energiforbrug.

I alt 26 forsyningsselskaber er med i aftalen. Den gælder i første omgang kun to dage i denne uge: mandag klokken 17.00-18.00 britisk tid samt tirsdag 16.30-18.00.

Tankegangen bag tiltaget er at sænke energiforbruget, når efterspørgslen er størst på de kolde vinterdage.

En mulig udvidelse og forlængelse af aftalen vil løbende blive vurderet.

Det er ifølge Sky News vurderingen, at husstande, som er med i aftalen, kan spare op til 850 kroner på energiregningen i løbet af vinteren.

Siden Ruslands invasion af Ukraine har energi været højt på dagsordenen overalt i Europa.

Det skyldes Ruslands rolle i den europæiske energiforsyning især med henblik på gas.

Vesten har nemlig i store træk boykottet Ruslands leverancer siden krigens udbrud, hvilket har ført til gasmangel, og derfor er priserne steget.

På grund af en indtil videre mild vinter og en forsyning af gas, som er bedre end forventet, er krisen dog mestendels blevet aflyst for EU-landene.

For Storbritannien, der trådte ud af EU i 2020, har energikrisen imidlertid ramt særligt hårdt som følge af en stor gasafhængighed samt dårligt isolerede husstande.

Ifølge det britiske energinet er det faktum, at rabataftalen nu er trådt i kraft, dog ikke et tegn på, at krisen tiltager.

- Folk skal ikke være bekymrede. Dette er forebyggende tiltag, som skal opretholde den buffer af ledig kapacitet, vi har brug for, skriver NGESO på det sociale medie Twitter.