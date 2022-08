Elpriserne sender familier i fattigdom: EU lover hasteindgreb

EU-kommissionens formand lover nu, at der skal ske et hasteindgreb på de stigende energipriser i Europa

Begrebet 'energifattigdom' er siden Ruslands invasion af Ukraine blevet et udtryk, der desværre er blevet en realitet for mange.

Men nu melder EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, sig for alvor ind i kampen for lavere priser og forlanger på en tale i Slovenien et’ hasteindgreb’.

Det skriver Finans.

Ændring af prismodellen

Efter alt at dømme ligner det en ændring i den eksisterende prismodel for elektricitet i hele Europa, der er under opsejling i EU-kommissionens varsling om et hasteindgreb.

Som den nuværende model er, er det de stigende priser på naturgas, der forsager de tårnhøje priser på el. Det betyder helt konkret, at krisen i én del af energimarkedet i dag har direkte indvirkning på en anden.

Udover priserne på den ene del af markedet afspejler den anden, så er det også på nuværende tidspunkt den dyreste pris, der sætter prisrammerne.

Producenter af elektricitet lavet på basis af vind og sol får den samme pris som naturgasfyrede kraftværker, selvom sidstnævnte i disse tider har markant højere omkostninger.

Von der Leyens løfte i Slovenien afslører dog ingen detaljer om, hvordan EU-Kommissionen forestiller sig, at et indgreb kan se ud, skriver Finans.

Frygter lukning

I fredags steg elpriserne i Frankrig og Tyskland med 25 procent. Det betød blandt andet at Tysklands elpriser ramte en rekord på hele 700 euro per megawatttime.

De stigende priser skyldes Ruslands statskontrollerede eksportmonopol Gazprom har bebudet at ville standse strømmen af naturgas gennem Nord Stream-rørledningen i tre døgn.

Officielt lyder det, at det er som et led i en nødvendig vedligeholdelse, men hos det europæiske energimarked frygter de, at Rusland ikke åbner for naturgassen igen.

I foråret sagde Tyskland blankt nej, men nu afviser forbundsregeringen i Berlin ikke længere at ændre prismodellen for elektricitet i Europa.