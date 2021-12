EMA: Omikron lader til hovedsageligt at give mild sygdom

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Ifølge Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) lader Omikron-tilfælde til at være 'overvejende milde'.

Men der er brug for yderligere undersøgelser, før man kan sige noget endeligt.

Det udtaler agenturet torsdag.

- Tilfældene lader for det meste til at være milde, siger Marco Cavaleri, som er EMA's leder for biologiske sundhedstrusler og vaccinestrategi.

- Men vi har brug for at indsamle yderligere dokumentation for at fastslå, om alvorsgraden af Omikron-sygdomstilfældene adskiller sig fra de varianter, som har cirkuleret indtil videre.

Omikron bærer en række mutationer og har fået stor global opmærksomhed på grund af frygt for, at den for eksempel kunne være mere smitsom eller undvige vacciner.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) udtalte tidligere denne uge, at foreløbige undersøgelser tyder på, at den rent faktisk er mere smitsom.

Medicinalselskabet Pfizer har dog sagt, at en tredje dosis med selskabets vaccine giver effektiv beskyttelse mod varianten.

Pfizer melder også, at det er ved at udvikle en vaccine rettet specifikt mod den nye variant. Den kan efter planen være klar i marts 2022.

Onsdag steg det registrerede antal smittede med Omikron i Danmark til sammenlagt 577. Varianten er en afgørende del af begrundelsen for nye restriktioner i landet.