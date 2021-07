EMA ser sjælden hjertebetændelse som mulig vaccinebivirkning

Sjældne tilfælde af hjertebetændelse er en mulig bivirkning af mRNA-coronavacciner.

Det oplyser Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) fredag.

Vaccinerne fra Moderna og Pfizer/BioNTech, som bliver brugt i det danske vaccinationsprogram, bygger på netop mRNA-teknologi.

De sjældne tilfælde af hjertebetændelse sker oftest efter andet vaccinestik og hos yngre mænd, oplyser EMA.

EMA understreger, at fordelene ved alle godkendte coronavacciner fortsat overvejer risikoen for sjældne bivirkninger.

USA advarede i slutningen af juni om risikoen for de sjældne tilfælde af hjertebetændelse i forbindelse med mRNA-vaccinerne. Her blev det også understreget, at fordelene ved vaccinerne 'klart' opvejer risikoen.

Henry Bernstein, som er børnelæge hos Cohen Children's Medical Center i New York, manede i den forbindelse til ro.

Bernstein var med i et ekspertudvalg, som var med til at gennemgå 323 tilfælde af betændelse i hjertemusklen og hjertesækken hos teenagere og yngre voksne efter vaccination.

- Heldigvis sker det usædvanligt sjældent. Og når det sker, er det generelt set ikke så alvorligt, sagde han.

MRNA står for messenger-RNA. Teknologien har vist sig særdeles effektiv i forhold til at beskytte mod covid-19.

Danske fagkyndige på området har også tidligere sagt, at de ikke var synderligt bekymrede over fund af hjertebetændelse hos vaccinerede.

For det første er betændelse i hjertemusklen en almindelig og i langt de fleste tilfælde uproblematisk følgevirkning af en virusinfektion som covid-19.

For det andet kræver lidelsen sjældent behandling og går hurtigt i sig selv igen. Kun særdeles sjældent kan tilstanden være livstruende.

- Personligt er jeg ikke så bekymret for, om vaccinen måske kan udløse myocarditis (hjertebetændelse, red.), selv om vi naturligvis skal holde øje med det.

- For hvis det opstår hos vaccinerede, så kender vi lidelsen og har gode behandlinger, der hjælper, sagde overlæge Jakob Stensballe til Politiken.

Han er blødningsekspert på Rigshospitalet og medlem af Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsens coronaekspertgruppe.