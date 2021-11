Emiratarabisk præsident vil løslade 870 fanger på nationaldag

Det bliver en glædens dag tirsdag i de Forenede Arabiske Emirater, hvor landet kan fejre nationaldag.

Og præsident Khalifa bin Zayed Al Nahyan har valgt i anledning af landets 50-års dag at løslade 870 fanger. De bliver efter planen løsladt tirsdag den 2. december.

Det skriver det statslige nyhedsbureau WAM ifølge Reuters.

Og fangerne, der er dømt for forskelligartet kriminalitet, vil ikke bare blive sat på fri fod. De får også betalt deres gæld og bøder, lyder det i en udtalelse fra landets overhoved.

Der er søndag morgen ikke frigivet yderligere oplysninger om, hvem de 870 er, hvordan de er udvalgt, hvad de er dømt for, eller hvor stort et beløb deres bøder løber op i.

Det er ført hørt, at de Forenede Arabiske Emirater benåder eller løslader kriminelle. Eksempelvis plejer staten at løslade fanger i anledning af ramadan, og ved ramadan i april i år beordrede præsidenten 439 sat på fri fod.

Også de fik deres gæld slettet. Ifølge netmediet The National, der skriver artikler på engelsk om Mellemøsten, sker løsladelserne ofte i forbindelse med religiøse fester og nationale fejringer.

Ifølge mediet bliver listerne udarbejdet i et samarbejde mellem politi og anklagemyndighed, og de består ofte af navne på folk, der er dømt for mindre alvorlig kriminalitet. Tit er de dømt for økonomisk kriminalitet.

De skal ifølge The National have udvist god opførsel og have taget del i rehabiliteringsprogrammer.

De Forenede Arabiske Emirater blev dannet i 1971, nogle år efter at briterne havde løsnet deres greb om området.

Den Persiske Golf havde været genstand for stor europæisk interesse siden 1500-tallet, efter at der blev opdaget en søvej syd om Afrika.

Særligt fra begyndelsen af 1800-tallet udbyggede briterne deres dominans og indgik blandt andet aftaler med ledende sheiker i golfområdet.

Men i 1968 meddelte briterne, at de ville trække sig ud, og det satte skub i nogle svære forhandlinger, som førte til dannelsen af staten den 2. december 1971.

De Forenede Arabiske Emirater er en union af syv emirater ved Hormuzstrædet i Den Persiske Golf. Det er Abu Dhabi, der er størst, og Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah og Umm al-Qaiwain.