En død og 15-årig alvorligt såret efter skud i Stockholm

En mand i 40-årsalderen har mistet livet, efter at der tirsdag aften blev affyret flere skud i Farsta i det sydlige Stockholm.

Derudover er en 15-årig dreng blevet indlagt på hospitalet med alvorlige skudskader.

Det erfarer avisen Expressen efter at have talt med Stockholms Politi.

Politiet fik ifølge avisen anmeldelsen omkring klokken 22.

En halv time senere bekræftede politiet ifølge Expressen, at der var blev fundet to tilskadekomne personer på gerningsstedet.

- Det, vi kan bekræfte, er, at vi har to personer med alvorlige kvæstelser, og de første undersøgelser indikerer, at der er tale om et formodet drabsforsøg.

Kan ikke bekræfte

- Som jeg forstår det, er en af personerne blevet fløjet til hospitalet med ambulancehelikopter, siger Helena Boström Thomas til Expressen.

Selv om hun ikke kan bekræfte noget dødsfald, så har et 40-årigt offer ifølge Expressens oplysninger mistet livet.

Ifølge nyhedsbureauet TT blev det ene offer fundet i indgangen til en port, mens den anden person blev fundet et stykke derfra.

Ingen personer er endnu blevet tilbageholdt i sagen. Politiet er klokken 23.30 stadig til stede på gerningsstedet med hundepatruljer og helikoptere i jagten på en eller flere gerningsmænd.

Andet skyderi

Det er anden dag i træk, at politiet er rykket ud til et skyderi i Farsta i den sydlige del af Sveriges hovedstad.

Mandag aften menes to gerningsmænd at have åbnet ild mod en ukendt person, mens vedkommende var på cykel.

Politiet fandt i forbindelse med skyderiet ikke nogen sårede, og anholdt heller ikke nogle formodede gerningsmænd. Et busskur blev smadret, og der blev fundet flere tomme patronhylstre på stedet.

Helena Boström Thomas siger natten til onsdag til TT, at politiet er i gang med at undersøge, om der kan være en sammenhæng mellem de to skyderier, men at det endnu er for tidligt at sige.