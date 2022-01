Tre personer er døde, og adskillige er såret efter et vulkanudbrud og efterfølgende tsunami ved østaten Tonga i Stillehavet.

Det oplyser Tongas regering tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er første gang, at regeringen har udsendt en udtalelse efter katastrofen, skriver britiske BBC. Kommunikation med øgruppen har stort set været lukket ned, efter at et undervandskabel blev ødelagt under vulkanudbruddet.

I udtalelsen kaldes hændelsen for en 'katastrofe uden sidestykke'.

De tre personer, der er døde, er en 65-årig kvinde fra øen Mango, en 49-årig mand fra øen Nomuka og en britisk kvinde.

Der er også meldinger om adskillige tilskadekomne.

På Mango-øen er samtlige huse blevet ødelagt i katastrofen. Blot to huse står stadig på øen Fonoifua, mens der også er store skader på Nomuka-øen.

Evakueringen af beboere på flere af øerne er gået i gang.

Tsunamien ramte lørdag umiddelbart efter et vulkanudbrud ved østaten.

Vulkanudbruddet sendte røg og aske ud over Tongas øer og satte gang i op til 15 meter høje bølger. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Der er stadig dele af øgruppen, som der fortsat ikke er kontakt til.

Den britiske kvinde, der er omkommet, er identificeret som 50-årige Angela Glover. Hun boede i Tonga sammen med sin mand, James Glover.

Der er omkring 106.000 indbyggere i Tonga.