En kvart milliard har været smittet med corona på verdensplan

Der er globalt blevet konstateret mere end 250 millioner coronatilfælde siden pandemiens begyndelse.

Det viser en opgørelse fra nyhedsbureauet AFP, der omfatter officielle tal fra sundhedsmyndigheder i alle verdens lande, mandag aften.

Langt de fleste af de smittede er blevet raske igen, men nogle fortsætter med at have symptomer i både uger og måneder efter.

En betydelig del af de mindre alvorlige coronatilfælde eller asymptomatiske tilfælde forbliver uregistrerede, selv om mange lande har udvidet deres testkapacitet de seneste mange måneder.

Derudover varierer de forskellige landes testrutiner. Det egentlige smittetal kan derfor være højere end 250 millioner smittede.

Ifølge Johns Hopkins University har over fem millioner mistet livet med covid-19 globalt indtil nu.

Europa er det kontinent i verden med det højeste antal smittede med mere end 76 millioner covid-19-tilfælde, siden udbruddet begyndte i Kina i slutningen af 2019.

Dernæst kommer Asien med 56 millioner smittede, Nordamerika med 48 millioner smittede og Sydamerika med 46 millioner smittede.

Antallet af nye smittede på verdensplan er langsomt steget i løbet af de seneste uger.

I gennemsnit er der de seneste syv dage blevet registreret næsten 449.000 nye daglige smittede globalt. I midten af oktober lød det daglige antal på omkring 400.000 smittede.

Af de nye smittede, der er blevet registreret på verdensplan, er mere end 60 procent opdaget i Europa, som har et gennemsnit på 279.000 nye daglige tilfælde de seneste syv dage.

Også i Danmark er antallet af smittede stigende. De seneste fem dage har smittetallet ligget over 2000 daglige tilfælde.

Mandag aften holdt regeringen pressemøde, hvor det kom frem, at den ønsker at bringe coronapasset tilbage samt at betegne corona som en samfundskritisk sygdom igen.

Det sker, mindre end to måneder efter at de danske restriktioner blev droppet.