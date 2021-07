En meget lille ko er en blevet en turistattraktion

Hundredvis af mennesker i Bangladesh ser stort på reglerne om coronavirus og valfarter til en kvægfarm omkring 25 kilometer fra byen Savar.

Her er en dværgko blevet en turistattraktion.

Den lille ko har fået navnet Rani. Den er blot 51 centimeter høj og vejer 26 kilo.

Dens ejere kan bære rundt med den.

Der er ikke oplysninger om, hvor gammel Rani er.

- Mange mennesker kommer her fra forskellige steder for at se den mystiske ko. Den mindste ko i verden, så jeg måtte også komme for at se den, siger Ranu Begum, en af gæsterne.

Ranis ejere siger, at de har bedt Guinness' Rekordborg om at tage Rani med som verdens mindste ko.

- Vi er ret sikre på, at denne her vil være den mindste, siger Mohammad Salim fra kvægfarmen.

Ifølge Guinness' Rekordbogs hjemmeside regnes den indiske ko Manikyam i øjeblikket for at være verdens mindste ko.

Den blev optaget i bogen i 2014.

Manikyam fra den indiske delstat Kerala blev dengang målt til at være 66 centimeter høj.