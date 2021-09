En person meldes død efter stort jordskælv i Mexico

Et jordskælv har tirsdag aften lokal tid fået flere bygninger til at ryste i Mexicos hovedstad, Mexico City, og flere borgere til at flygte ud på gaden.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters natten til onsdag dansk tid.

Jordskælvet havde ifølge USA's Geologiske Undersøgelse (USGS) en beregnet størrelse på 7,0. Det ramte knap 18 kilometer nordøst for feriestedet Acapulco i delstaten Guerrero.

Kystbyen ligger knap 375 kilometer fra Mexico City.

Et vidne siger til Reuters, at jordskælvet har beskadiget flere bygninger i Acapulco.

Ingen alvorlige skader

Guvernøren i Guerrero oplyser ifølge Reuters, at en person meldes omkommet som følge af jordskælvet efter at være blevet ramt af en faldende pæl.

Mexico Citys borgmester, Claudia Sheinbaum, oplyser, at der ikke umiddelbart er meldinger om alvorlige skader i hovedstaden.

I nabolaget Roma Sur gik lyset kortvarigt ud på grund af skælvet. Det fik flere skræmte borgere til at løbe ud på gaden i regnvejret - nogle ikke iklædt andet end deres nattøj.

- Det var forfærdeligt. Det minder mig virkelig om jordskælvet i 1985, hver eneste gang sådan noget her sker, siger den 70-årige beboer Yesmin Rizk til Reuters.

Varsel om tsunami

Mexico er et af de seismisk mest aktive steder i verden. Landet sidder oven på fem tektoniske plader og bliver jævnligt ramt af jordskælv.

I 1985 kostede et jordskælv den 19. september over 10.000 mennesker livet i Mexico City og ødelagde hundredvis af bygninger. Jordskælvet dengang havde en beregnet størrelse på 8,1.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er der ifølge lokale myndigheder i Guerrero meldinger om, at tirsdagens jordskælv har udløst flere mudder- og stenskred.

På grund af skælvet er der ifølge Reuters udstedt et tsunamiadvarsel for de berørte områder.