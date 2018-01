En torsk til torsken

En af de sidste store begivenheder i året, der gik, var, at Ekstra Bladets læsere kårede udenrigsminister Anders Samuelsen til Ekstra Bladets Nytårstorsk 2017.

Imidlertid havde lederen af Liberal Alliance været så ubetænksom at rejse til Norge, netop som prisen skulle uddeles, så han måtte modtage de glade nyheder telefonisk.

Anders Samuelsen og hans blå øjne. Tegning: Morten Ingemann

– Jeg føler mig både ydmyg og stolt, udtalte den forståeligt bevægede Anders Samuelsen.

Stålsat

Men i går var Anders Samuelsen så tilbage i Danmark, og han nåede på vej til dronningens nytårstaffel på Amalienborg at modtage de særdeles synlige beviser på den store hæder.

En ordenlig kleppert af en torsk, Morten Ingemanns fine tegning samt to flasker brændevin.

Anders Samuelsen havde ikke rigtigt tid til at sige noget historisk, men et blik ind i hans stålsatte øjne bekræftede, hvad han havde sagt to dage før – han går efter at score den store fisk igen, så de mange konkurrenter må hellere stramme sig an i 2018.