Endnu en mistænkt er anholdt i forsvindingssag fra Amazonas

Brasiliansk politi har anholdt endnu en mistænkt i sagen om den forsvundne britiske journalist Dom Phillips og hans brasilianske rejsemakker Bruno Pereira.

Det oplyser politiet.

Der er tale om en 41-årig mand, som mistænkes for at stå i ledtog med en anden mistænkt i sagen, som blev anholdt i sidste uge.

Sagen drejer sig om Dom Phillips og Bruno Pereira, som sammen var draget til den afsidesliggende Javari-dal i Amazonas for at researche til en ny bog.

De skulle være vendt tilbage fra deres tur for at deltage i et møde søndag den 5. juni. Men de dukkede aldrig op til mødet og har siden da været meldt savnet.

57-årige Dom Phillips er blandt andet tilknyttet den britiske avis The Guardian.

Bruno Pereira betragtes som en ekspert i indfødte befolkningsgrupper og har arbejdet for at beskytte deres landområder.

Det er kendt, at han tidligere har modtaget trusler fra skovhuggere og minearbejdere, som forsøger at indtage de indfødtes land.

I sidste uge blev en fisker anholdt i sagen. Politiet fandt blandt andet blod på hans båd, som skal undersøges af en retsmediciner.

Ved samme lejlighed fandt politiet 'organisk materiale', som skal sendes til retsmedicineren for at afgøre, om der kan være tale om ligrester fra de to forsvundne.

Eftersøgningshold, der i mange dage har søgt efter Phillips og Pereira, siger, at der ikke er fundet nogen omkomne personer under deres eftersøgning i regnskoven.

Det brasilianske nyhedsbureau G1 skrev mandag, at Phillips' hustru havde meddelt, at de to mænd var blevet fundet døde.

Nyhedsbureauet angav ikke, hvor de to skulle være fundet, og hvordan de var døde. De officielle myndigheder afviste oplysningerne.