Endnu et prodemokratisk nyhedsmedie i Hongkong giver op

Endnu et uafhængigt medie i Hongkong - Citizen News - indstiller sine aktiviteter som følge af forringelser af pressefriheden i den kinesisk kontrollerede by.

Det meddeler Citizen News søndag på Facebook ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AP.

Tirsdag den 4. januar ophører mediet med at opdatere sit nyhedssite og lukker derefter.

- Vi elsker alle dette sted inderligt. Desværre var det, der lå foran os, ikke bare styrtregn og blæst, men orkaner og tsunamier, skriver mediet om omstændighederne for at levere nyheder uden at komme i konflikt med myndigheder.

- Vi har aldrig glemt vores oprindelige formål. Desværre kan vi ikke længere stræbe efter at forvandle vores overbevisninger til virkelighed uden frygt på grund af de store forandringer i samfundet gennem de seneste to år og det forværrede miljø for medier, hedder det videre.

Meldingen fra Citizen News kommer, få dage efter at politiet foretog en razzia og anholdt syv journalister og mediechefer på et andet prodemokratisk onlinemedie i Hongkong - Stand News.

De syv personer blev sigtet for at være fortalere for oprør og løsrivelse fra Kina.

USA og andre vestlige lande har kritiseret anholdelserne.

- Journalistik er ikke oprør. Vi opfordrer kinesiske og hongkongske myndigheder til at stoppe hetzen mod Hongkongs frie og uafhængige medier, lød det fra USA's udenrigsminister, Antony Blinken, torsdag.

Stifteren af Citizen News, Chris Yeung, fortæller, at beslutningen om at lukke skyldes aktionen mod Stand News.

- Den udløsende faktor var Stand News' skæbne. Vi kunne ikke udelukke, at vi ville være eksponeret over for visse risici, siger Yeung, der er tidligere formand for Hongkongs journalistforbund, ifølge Reuters.

Citizen News blev etableret i 2017 og har 40 ansatte.

Tidligere har avisen Apple Daily, der også var et prodemokratisk talerør i Hongkong, ligeledes indstillet sine aktiviteter.

Myndighederne i Hongkong forsøger ifølge AP at lukke munden på prodemokratiske aktivister og kritikere af styret i Kina.

I sommeren 2020 indførte Kina en omstridt national sikkerhedslov for Hongkong. Det skete i kølvandet på store demonstrationer i 2019, hvor deltagerne krævede mere demokrati.

Da Hongkong i 1997 igen kom under kinesisk styre efter årtier som en britisk kronkoloni, var det med et løfte om, at udbredte rettigheder inklusive en fri presse ville blive opretholdt efter overdragelsen.

Men prodemokratiske aktivister og rettighedsgrupper hævder, at de rettigheder er blevet udvandet. Især efter indførelsen af den nye sikkerhedslov.

Påstanden bliver afvist af Hongkongs lokale regering.