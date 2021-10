Erdogan dæmper trussel om at smide ambassadører ud

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, ser mandag ud til at dæmpe sin trussel om at smide ti vestlige ambassadører - heriblandt den danske - ud af Tyrkiet.

Ambassadørernes fælles udtalelse om en fængslet tyrkisk aktivist havde vakt Erdogans vrede i sidste uge.

Mandag aften efter et regeringsmøde i Ankara siger han, at ambassadørerne med en ny udtalelse mandag 'viser, at de er trådt et skridt tilbage fra smædekampagnen mod vores land'.

- De vil være mere forsigtige nu, tilføjer den tyrkiske præsident.

I den korte meddelelse, som de fleste af ambassaderne har postet på Twitter, står der, at de fortsat vil overholde en diplomatisk konvention om ikke at blande sig i værtslandets interne anliggender.

Det statslige tyrkiske nyhedsbureau Anadolu og den statslige tv-station TRT beskriver meddelelsen som 'et skridt bagud' fra ambassadernes side.

Den korte meddelelse kom først fra USA's ambassade i Tyrkiet og dernæst fra Canadas, Hollands og New Zealands ambassader.

Sverige, Norge og Finland retweetede USA's meddelelse. Det samme gjorde Danny Annan, der er Danmarks ambassadør i Tyrkiet.

Der var ikke umiddelbart nogen udtalelse fra Frankrigs og Tysklands ambassade i Tyrkiet.

Tyrkiet meddelte i sidste uge, at landet ville erklære ambassadørerne fra de ti lande for uønskede - eller persona non grata.

Men den officielle ordre om at smide ambassadørerne ud af Tyrkiet er endnu ikke kommet fra det tyrkiske udenrigsministerium.

Den diplomatiske strid begyndte for en uge siden, hvor de ti landes ambassader gik ud på sociale medier og opfordrede til, at den tyrkiske aktivist Osman Kavala bliver løsladt.

Det fik Tyrkiet til at reagere vredt og sige, at ambassadørerne vil blive erklæret uønskede. Tyrkiet mener, at landene blander sig i en igangværende retssag.

Ud over Danmark har Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Frankrig, Holland, USA, Canada og New Zealand underskrevet erklæringen om at løslade den tyrkiske aktivist.

64-årige Osman Kavala blev fængslet for fire år siden for sin påståede rolle i forbindelse med regeringsfjendtlige protester i 2013.

Han afviser selv anklagerne.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol opfordrede i december 2019 Tyrkiet til at løslade Osman Kavala. Domstolen mente, at der ikke var beviser for, at han havde begået det, han var beskyldt for.

Han blev sammen med otte andre frikendt i februar 2020 ved en tyrkisk domstol.

Men kort efter sin løsladelse blev han hentet af politiet igen, fordi anklageren havde udstedt en ny arrestordre.

Denne gang er han anklaget for at være indblandet i et kupforsøg i Tyrkiet i 2016.

Siden det kupforsøg har Erdogan slået hårdt ned på sine politiske modstandere.