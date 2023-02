Erdogan: - Det er ikke gået hurtigt nok

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, erkender fredag for første gang, at regeringen ikke har gennemført redningsarbejdet i jordskælvsområdet hurtigt nok.

- Så mange bygninger blev beskadige, at vi uheldigvis ikke var i stand til at speede vores indgriben op, så hurtigt som vi ønskede det, siger han under et besøg i det katastroferamte sydlige Tyrkiet.

Jordskælvet, der blev beregnet til 7,8, ramte tidligt mandag morgen nær storbyen Gazientep. Det blev fulgt af en lang række kraftige efterskælv.

Det medførte også store ødelæggelser i det nordvestlige Syrien.

Mange hundrede bygninger er styrtet sammen, og redningsfolk forsøger fredag fortsat at finde overlevende i ruinerne.

Dødstallet har tirsdag passeret 22.000 i Tyrkiet og Syrien.