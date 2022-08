Erdogan vil delvist betale i rubler

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip og Ruslands leder, Vladimir Putin, lover efter et møde mellem de to fredag det, at de to lande vil øge deres økonomiske og energimæssige samarbejde.

Mødet mellem de to har fundet sted i den russiske sortehavsby Sotji.

Tyrkiet er medlem af Nato. USA og EU har indført hårde sanktioner mod Rusland, efter landet indledte en krig mod Ukraine i februar.

- Trods de nuværende regionale og globale udfordringer, så bekræfter lederne deres fælles vilje til yderligere at udvikle relationerne mellem Rusland og Tyrkiet, hedder det i en erklæring fra mødet i Sotji.

Videre siges det, at Putin og Erdogan vil arbejde sammen mod terror-organisationer i Tyrkiet.

Erdogan har ofte gentaget, at han betragter den væbnede kurdiske organisation YPG i Syrien som en terrororganisation.

USA har i en række år samarbejdet tæt med YPG. Det er sket for at nedkæmpe Islamisk Stat i Syrien og Irak.

Der er i erklæringen ingen direkte henvisning til krigen i Ukraine. Men det noteres, at de 'konstruktive forbindelser' mellem Rusland og Tyrkiet har sikret, at der igen kan sendes korn fra Ukraine ud i verden.

Under mødet er Putin og Erdogan også blevet enige om, at betalingen for russisk gas delvis skal være i rubler.

Det citerer nyhedsbureauet Interfax vicepremierminister Aleksander Novak for at sige

Betalingen for russisk gas i rubler er tidligere blevet afvist af EU-Kommissionen og en række medlemslande. Det har betydet, at Rusland har lukket for gassen til flere lande. Danmark er et af de lande.

Inden mødet gik i gang i Sotji, havde Putin lovord for den tyrkiske gasledning TurkStream. Europæerne bør være glade for, at Tyrkiet med denne ledning sikrer dem leverancer af gas fra Rusland, sagde han.

Rusland har næsten afbrudt leverancerne af naturgas gennem Nord Stream 1 til Tyskland. Det opfattes i EU som økonomisk krigsførelse fra Rusland. At det er gengæld for de sanktioner, som Europa straffer Rusland med for krigen i Ukraine.

- Jeg tror, at mødet (i dag) vil åbne et nyt kapitel i forholdet mellem Tyrkiet og Rusland, lød det fra Erdogan.