Erfaren dansker får toppost ved EU's øverste domstol

Den 68-årige dommer Lars Bay Larsen er fredag blevet udnævnt til vicepræsident for EU-Domstolen.

Det oplyser EU-Domstolen i en meddelelse.

Lars Bay Larsen har været dommer ved EU's øverste domstol siden 2006, og nu har hans kolleger altså betroet ham posten som vicepræsident.

- Efter den delvise nybesættelse af dommerembederne ved Domstolen er Lars Bay Larsen af sine dommerkolleger blevet valgt til vicepræsident for Den Europæiske Unions Domstol for perioden fra den 8. oktober 2021 til den 6. oktober 2024, hedder det i meddelelsen fra EU-Domstolen.

Han overtager embedet efter spanieren Rosario Silva de Lapuerta.

EU-Domstolen er EU's øverste domstol. Den har til formål at sikre, at EU-lovgivningen bliver fortolket og anvendt på samme måde i alle EU-landene.

Domstolen skal sørge for, at medlemslandene og EU-institutionerne overholder EU's regler. Derfor har den også til opgave at afgøre retstvister mellem nationale regeringer og EU-institutioner.

Domstolen består af en dommer fra hvert EU-land.

Tidligere i sin karriere arbejdede Lars Bay Larsen i en årrække i Justitsministeriet, hvor han havde forskellige poster.

I 2003 blev han dommer ved Danmarks højesteret. Her var han dommer frem til 2006, hvorefter han satte kursen mod Luxembourg og EU-Domstolen, hvor han har været dommer lige siden.

Ud over at være dommer underviser Lars Bay Larsen. Han har siden 2008 undervist i europæisk strafferet ved universitetet i Luxembourg.

Belgiske Koen Lenaerts er fredag af sine kolleger blevet genvalgt som præsident ved EU-Domstolen.

Lars Bay Larsen er uddannet ved Københavns Universitet. I 1976 færdiggjorde han en bachelor i statskundskab ved universitet.

To år senere begyndte han jurastudiet, og han færdiggjorde sin kandidatgrad i 1983.