10.000 selskaber på randen af tvangsopløsning

Med et knips kan 10.000 iværksætterselskaber, IVS'er, forsvinde ved udgangen af fredag.

Det kan blive tilfældet, hvis virksomhederne ikke når at omdanne sig til et anpartsselskab.

Sådan lyder budskabet i en pressemeddelelse, Skattestyrelsen har udsendt onsdag.

De har nemlig benyttet sig af 'IVS' selskabsformen, som ikke længere er tilgængelig på grund af lovgivning vedtaget af Folketinget for to år siden.

Alle 'IVS'er blev dengang pålagt at lade sig opløse eller blive omdannet til et anpartsselskab senest den 15. oktober.

Det har betydet, at der på to år er 'forsvundet' cirka 30.000 IVS'er, mens den sidste fjerdedel stadig ikke har taget stilling til, om de vil lade sig opløse eller omregistrere.

- Det ville være rigtig godt, hvis endnu flere nåede det inden fristen fredag. I yderste konsekvens risikerer et selskab tvangsopløsning, lyder det fra Kenneth Joensen, fagdirektør for Selskab i Skattestyrelsen, i pressemeddelelsen.

For virksomhederne kræver det et kapitalkrav på 40.000 kroner at blive omdannet til et antpartsselskab.