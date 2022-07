15 danske charterfly aflyses i weekenden

15 SAS-fly, som skulle flyve rejseselskabet Apollos gæster på charterferie i weekenden fra København eller Aalborg, er blevet aflyst som følge af SAS-piloternes strejke.

Det skriver mediet Check-in.dk.

I alt er 61 charterfly fra SAS blevet aflyst fra Skandinavien til forskellige feriedestinationer denne weekend, skriver mediet.

Fredag brød SAS-piloterne deres igangværende strejke udelukkende for at flyve strandede turister hjem. Og det var under forudsætning af, at der ikke blev sendt nye feriegæster afsted.

I løbet af weekenden vil der blive gennemført i alt 46 flyvninger fra rejsemål tilbage til Danmark, Sverige og Norge.

Seks af de flyvninger, som bliver gennemført, er til København.

Men ifølge Check-in.dk kan op imod 2500 skandinaviske gæster fra Apollo Rejser ikke komme hjem fra ferie, fordi deres fly er aflyst.

Konkret er der aflyst otte fly til København fra Chania, Gazipasa-Alanya, Kárphatos, Larnaca, Lesbos, Samos og Santorini. Derudover er der aflyst et fly fra Chania til Aalborg.

Altså vil en række danske charterturister, som er på ferie i Grækenland, i Tyrkiet eller Cypern, blive berørt af strejken i weekenden.

SAS og Apollo underskrev i marts en aftale om charterflyvninger for sommeren 2022 til en værdi på omkring 700 millioner danske kroner. Flyvningerne skal efter planen omfatte cirka 150.000 passagerer i hele sommerprogrammet.

Omkring 1000 SAS-piloter fra Danmark, Norge og Sverige gik mandag i strejke, efter at forhandlingerne imellem dem og SAS brød sammen. De har tilbudt at bryde strejken for at flyve strandede passagerer hjem.