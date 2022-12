152.000 får nyt brev fra Skattestyrelsen

Mange borgere får snart et brev fra Skattestyrelsen ind ad døren eller i postkassen - og der er ikke tale om en julehilsen.

Styrelsen sender nemlig op til jul 152.000 breve ud til borgere med B- og restskat, som snart skal til at betales.

Det er et nyt tiltag, som Skattestyrelsen har taget i brug, for at få flere til at betale til tiden, oplyses det i en pressemeddelelse.

Når de fleste får en lønseddel fra deres arbejdsplads, er der allerede trukket både skat og am-bidrag fra. De mennesker, der betaler B-skat - hvilket særligt er selvstændige - skal dog selv gøre det.

Håbet er, at flere vil tilmelde sig betalingsservice, efter at de har fået brevet.

Der er tale om en venlig påmindelse - og ikke en opkrævning, understreger underdirektør i styrelsen Rikke Busk Ginnerup.

- Vi håber med brevudsendelsen også at få en tættere dialog med borgere, så vi undervejs kan hjælpe enkelte, der måtte ønske at indgå betalingsaftaler i forbindelse med restskat eller med ændringer af forskudsopgørelsen i forbindelse med indbetalingen af B-skatter, siger hun.

Servicebrevene op til jul er en del af Skattestyrelsens indsats, der skal styrke vejledningen af borgere og virksomheder.

Derudover skal fleksible løsninger understøttes, som gør det lettere at betale både skatter og afgifter til tiden, oplyses det.

- De her mange breve er derfor et forsøg på at hjælpe borgerne med at gøre det rigtigt.

- Skat er ikke enkelt for mange. Det ved vi godt, og det er jo blandt andet derfor, vi er her, siger underdirektør Rikke Busk Ginnerup.

Restskat er det beløb, man mangler at betale i skat. Det kan man se, når det hvert år i marts bliver muligt at se sin årsopgørelse fra året før.