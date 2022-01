18.000 fly i luften uden passagerer

Corona-situationen holder passagerne væk fra flyrejserne, og det betyder flere aflyse afgange i Europa i den her vinter.

Men 18.000 flyafgange, alene fra Lufthansa Group, bliver stadig gennemført, selvom flyene har meget få, eller ingen passagerer med ombord. Og der er en årsag til det massive ressourcespild, der både går hård ud over klima, og flyselskabernes økonomi. Hvis flyene ikke letter, så mister selskaberne deres starts - og landingsslots.

Det skriver Ingeniøren.

80/20-reglen

Grunden til de mange tomme fly skal findes i en regel fra EU, der kræver, at flyselskaberne benytter 80 procent af deres starts- og landingsslots i de europæiske lufthavne, hvis de vil have fortrinsret til dem året efter.

EU-komissionen annullerede reglen tilbage i 2020, da flytrafikken blev lammet på grund af corona,

Reglen er gradvist blevet genindført siden, og det skaber nu problemer for flyselskaberne.

Flyene har ingen eller meget få passagerer med. Foto: Arkivfoto

Påvirket rejseaktivitet

Det er ikke kun Lufthansa Group, der ser bekymret på reglens gradvise genindførelse.

Også hos SAS ser man gerne, at reglen bliver ændret.

-Vi ser en fortsat usikkerhed omkring rejseaktiviteten denne vinter, som gør det ønskværdigt, at EU-Kommissionen tillader flyselskaber at ændre i trafikprogrammet, uden at de risikerer at miste deres slottider, lyder det fra SAS til ingeniøren.

SAS og Norwegian ser på bekymring for de fremtidige flyvninger, men man afviser, at have foretaget flyvninger med tomme fly under pandemien.