20.000 ansatte meldes at have forladt kaosramt iPhone-fabrik

Mere end 20.000 ansatte har forladt Apple-leverandøren Foxconns store fabrik i Zhengzhou i Kina.

Det siger en kilde tæt på situationen til nyhedsbureauet Reuters.

Mange af dem, der har sagt op, er ansat for nylig og var ikke gået i gang med at arbejde endnu.

Medarbejderflugten sker, efter at Foxconn tirsdag tilbød 10.000 yuan - knap 10.000 kroner - til ansatte, der ville sige op og forlade den kaosramte fabrik.

Udviklingen kan gøre det svært for Foxconn at nå sit mål om at vende tilbage til fuld produktionskapacitet i slutningen af november.

Onsdag protesterede mange af fabrikkens ansatte. De var utilfredse med for sen udbetaling af løn og strenge coronarestriktioner.

Protesterne førte til sammenstød med sikkerhedspersonale på fabrikken.

Foxconn har undskyldt for en teknisk fejl, der er opstået, da de ansatte nye medarbejder. Fejlen har ført til problemer med udbetalingen af løn.

Videoer, der er lagt på kinesiske sociale medier, viser lange køer af arbejdere med kufferter, der venter på busser.

Foxconn har ikke ønsket at kommentere oplysningerne.

En anden kilde hos Foxconn siger, at nogle nye ansatte har forladt fabrikken, men fortæller ikke, hvor mange der er tale om.

Medarbejderprotesterne er et sjældent eksempel på, at arbejdere i Kina åbent viser deres utilfredshed.

Urolighederne sker på et tidspunkt, hvor Kina registrerer rekordmange tilfælde af coronavirus og indfører nedlukninger, der har sat gang i frustrationerne blandt borgere over hele landet.

Problemer med kommunikation og mistillid til Foxconns ledelse blandt nogle ansatte er også blevet blotlagt af urolighederne.

Tidligere denne måned forsøgte Foxconn at skaffe mange nye ansatte. Der blev lovet bonusser og højere løn, efter at selskabet var nødt til at indføre coronarestriktioner i oktober.

Restriktionerne tvang selskabet til at isolere mange ansatte, og det fik også mange til at sige op.