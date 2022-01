2021 har budt på største boligprisstigninger i 15 år

Interessen for at købe ny bolig har i 2021 været til at tage og føle på. Det har været med til at give store prisstigninger på boliger.

Det viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere.

For huse, lejligheder og sommerhus er priserne i 2021 henholdsvis steget med 11, 10 og 16 procent. Det er sammenlignet med priserne et år tidligere.

Ifølge Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden, er stigninger i den størrelsesorden ikke set siden midten af 00'erne.

Hun forklarer, at stigningerne har været særligt store i første halvdel af 2021.

- Der var så meget tryk på i første halvdel af 2021, at der opstod debat om eventuelle indgreb på boligmarkedet.

- Siden faldt tempoet i andet halvår, hvor prisstigningerne blev langt mindre, og regeringen afviste de foreslåede indgreb på boligmarkedet.

- På den måde var udviklingen i 2021 opdelt i to meget forskellige halvdele, siger Birgit Daetz.

Ser man på prisudviklingen for huse solgt i de fem forskellige regioner, topper Region Hovedstaden med prisstigninger på 15,7 procent i 2021.

Stigningen i Region Hovedstaden skyldes blandt andet Rudersdal Kommune, der med en stigning på 25,2 procent også er den kommune, der på landsplan har oplevet den største stigning i huspriserne i løbet af året.

Efter en lang periode med generelt stigende huspriser set det ud til, at der nu begynder at falde lidt mere ro over udviklingen.

I hvert fald er huspriserne isoleret for december faldet med 0,4 procent. Det er første gang i 20 måneder, at huspriserne på landsplan falder.

En del af forklaringen kan ifølge Birgit Daetz være, at priserne typisk falder hen over efteråret. Det er også normalt at opleve prisfald i december.

De faldende priser kan også været et varsel om en normalisering, efter at 2021 og 2020 har budt på historisk store prisstigninger på tværs af boligmarkedet.

- Vi ved fra 2020 og 2021, at det er svært at spå om fremtiden.

- Men vi forventer, at antallet af handler i 2022 bliver lavere end i de foregående år, og vi håber, at udbuddet stiger til foråret, så køberne får mere at vælge imellem.

- Vi forventer også, at tendensen mod mere normale tilstande på boligmarkedet fortsætter, og at priserne derfor også i højere grad vil følge de sæsonudsving, der blev sat ud af kraft, da corona ændrede boligmarkedets dynamikker i 2020, siger Birgit Daetz.