2700 medarbejdere blev fyret, mens de sov

Forestil dig, at du i ugevis har set frem til en bestemt helligdag. Du har sovet længe, er udhvilet, og inden længe skal du mødes med hele familien for at spise lækker mad og nyde hinandens selskab.

Du slukker for din alarm og kigger forventningsfuldt på telefonen for at se, hvem der mon har skrevet til dig i nattens løb.

Men i stedet for hyggelige højtidshilsner ligger denne sms klar fra din arbejdsgiver:

'Efter instruks fra bestyrelsen beklager vi at måtte meddele dig, at virksomheden på grund af uforudsete forretningsforhold er blevet tvunget til at træffe den svære beslutning at afbryde ansættelsen af alle ansatte med øjeblikkelig virkning.'

2700 fik beskeden

Det lyder måske som et mareridt, men alt andet lige er det sådan en besked, 2700 medarbejdere fra den amerikanske møbelvirksomhed United Furniture Industries (UFI) vågnede op til på thanksgiving-dag.

Det beretter flere internationale medier, herunder The Guardian.

Ifølge mediet fremgik det også af sms'en, at opsigelsen forventes at være permanent, og at personalegoder som sygesikring ligeledes ophører med det samme.

Stor frustration

Den enorme fyringsrunde har vakt stor vrede og frustration blandt de ansatte.

Ifølge The Guardian har en af de fyrede ansatte udtalt følgende til Freightwaves.com:

- Det er ikke rimeligt over for de medarbejdere, der seriøst har arbejdet så hårdt, at blive ført bag lyset på denne måde. Det er ikke fair over for moderen, der lige har fået en baby, og som skal være i tvivl om, om hun overhovedet har en sundhedsforsikring til at dække det. Det er ikke fair over for kræftpatienten, der midt i kemobehandlingen skal bekymre sig om, hvordan hun skal betale for det, lød det.

Udstyr skal returneres øjeblikkelig

Af sms'en fremgik det også, at alle chauffører øjeblikkelig skulle returnere 'udstyr, inventar og leveringsdokumenter', uanset om leveringerne var gennemført eller ej.

Desuden fik medarbejderne besked på, at det endnu er usikkert, hvornår de kan komme ind på kontoret og hente deres personlige ejendele.

'Så snart ejendomsadministrationen kan sørge for en sikker og ordentlig proces, hvor tidligere ansatte kan komme og hente deres ting, vil de gøre det,' skriver de.