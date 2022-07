3F: - Det er rystende

Det er rystende at se, at en dansk virksomhed tilbyder medarbejdere forhold, som aldrig ville komme på tale i Danmark, lyder vurderingen fra 3F på baggrund Ekstra Bladets afsløringer af arbejdsforholdene for en lang række Mærsk-ansatte i Liberia

Videoer af cementstøv og beretninger fra adskillige nuværende ansatte på Mærsk havneterminal i Liberia levner ikke Karsten Kristensen, næstformand 3F, Transport med meget tvivl:

Foregik det i Danmark, ville det blive stoppet.

Som Ekstra Bladet og det undersøgende medie Danwatch har afsløret, arbejder de ansatte i Mærsk-selskabet APM Terminals under kritisable forhold i Liberia. Således er det blevet dokumenteret, hvordan havnen er fyldt med støv, når der aflæses cement fra skibe i havnen.

Adskillige ansatte fortæller, hvordan det brænder i øjnene, og de kan mærke det i mund og hals. Alligevel bliver de kun udstyret med ansigtsmasker, som vi kender fra corona.

Ekstra Bladet og det undersøgende medie Danwatch afslører, hvordan Mærsk opererer i det vestafrikanske land Liberia. Her står en lang række nuværende og tidligere medarbejdere frem og fortæller om en hverdag badet i cementstøv, chikane og dårlig løn

Ville blive stoppet i Danmark

- Det er rystende at se, at en dansk virksomhed, som opererer i hele verden, tilbyder medarbejdere forhold, som aldrig ville komme på tale i Danmark, siger Karsten Kristensen, der også er formand for den internationale styregruppe for havnearbejdere i Mærsk.

- Du har set billeder af, hvor støvet det er på havnen, og du har hørt dem fortælle, at de kan mærke støvet i øjnene. Hvis det foregik i Danmark, hvad ville reaktionen så være?

- Heldigvis har vi et velfungerende arbejdstilsyn i Danmark, og dette ville blive stoppet omgående. Det er min vurdering.

- Det overrasker mig en del at se de horrible forhold, som disse folk arbejder under arbejdsmiljømæssigt. Der troede jeg faktisk, at Mærsk havde en højere standard. Også selvom det er en terminal i Afrika.

- Hvorfor overrasker det dig?

- Fordi jeg ved, hvordan Mærsk gør i Danmark; der passer de på deres medarbejdere. De sørger for, at arbejdsmiljøet er i orden, og det burde de gøre overalt i verden.