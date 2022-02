3F-leder på orlov efter anmeldelse om krænkende adfærd

En valgt leder i 3F's forbund er frataget sine politiske ansvarsområder og er taget på orlov.

Det sker efter en anmeldelse om krænkende adfærd. Det oplyser fagforbundet fredag i en meddelelse.

- Det er dybt alvorligt. En medarbejder har følt sig krænket af en leder. Vi har ingen tolerance for den type misbrug af magt og tillid, siger konstitueret formand for 3F Tina Christensen i en meddelelse.

Hun meddeler, at 3F 'har handlet resolut og sendt den valgte leder på orlov'.

Ifølge Ritzaus oplysninger er der tale om et kvindeligt medlem af hovedbestyrelsen. Den består af i alt 88 personer.

Sagen drejer sig ifølge 3F om 'konkrete hændelser i 2019'. Det oplyses ikke, hvornår man har modtaget en anmeldelse.

Hændelserne, som ikke beskrives nærmere, behandles nu ifølge 3F som en arbejdsretlig sag.

Den valgte leder er taget på orlov, mens sagen behandles.

Tina Christensen påpeger ifølge 3F, at hun ikke har taget stilling til indholdet i anklagerne.

- Vi har nultolerance over for den type sager og vil beslutte de endelige konsekvenser, så snart sagen er fuldt belyst, siger hun i meddelelsen.

Da det er en personalesag, har 3F ikke yderligere udtalelser om den konkrete sagen.

Sagen har både været forbi 3F's hovedbestyrelse og den daglige ledelse torsdag.

3F står for 'Fagligt Fælles Forbund'. Det er Danmarks største fagforening. Der er over 260.000 3F-medlemmer.

I pressemeddelelsen om sagen opfordrer fagforbundet medlemmer til at benytte sig af 3F's whistleblowerordning, hvis de oplever eller hører om krænkende adfærd. Ordningen blev oprettet sidste år.

Forbundet oplyser, at sagen ikke har forbindelse til den sag, som for nylig førte til tidligere formand Per Christensens afgang.

Han stoppede i januar, efter at B.T. skrev om, at han ad to omgange og i flere år havde levet dobbeltliv.