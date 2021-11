40.000 virksomheder risikerer stor regning for feriepenge

40.000 virksomheder i Danmark risikerer at stå med en stor regning, hvis de ikke snart tager stilling til et pressende spørgsmål om feriepenge.

Virksomhederne skal senest 30. november beslutte, om de vil beholde indefrosne feriepenge for sine ansatte i virksomheden.

Hvis de ikke gør, bliver virksomhederne tvunget til at indbetale feriepenge nu.

Sådan lyder fra Lønmodtagernes Feriemidler, som hører under LD Fonde.

Fonden forvalter de feriepenge, der er blevet optjent i overgangsåret, inden den nye ferielov trådte i kraft sidste år.

- Hvis man som virksomheder ikke tager stilling, skylder man alle de indefrosne midler, og så det kan få ret store konsekvenser, hvis man lige pludselig skal betale for alle sine medarbejdere, siger Dorrit Vanglo, der er direktør for LD Fonde.

- Hvis man ikke er i stand til at indbetale, kan man i sidste ende blive mødt af en konkursbegæring. Det vil vi meget nødigt ud i, og derfor er det en god idé at får taget stilling, siger hun.

Skylder milliarder

De 40.000 virksomheder skylder samlet 4,8 milliarder kroner - hvilket i gennemsnit svarer til 120.000 kroner.

Det oplyser ATP, der står for administrationen af Lønmodtagernes Feriemidler.

Antallet af virksomheder udgør et mindretal, da 160.000 virksomheder allerede har tilkendegivet.

Ifølge ATP er der ikke noget bestemt mønster i, hvilke typer virksomheder der ikke har angivet deres valg endnu. Det er både store og små.

Underdirektør hos ATP Jan Sabroe peger på, at det kan være overgangen til nye regler, der kan være årsagen til, at en del ikke har taget stilling.

- Det er et helt nye regelsæt, og det er første gang, at virksomhederne skal tilkendegive, og derfor gør vi et ekstra nummer ud af at fortælle, at det er vigtigt, at man får gjort det, siger Jan Sabroe.

Virksomhederne har mulighed for at tilkendegive, om de vil beholde feriepengene eller ej, på hjemmesiden virk.dk.