650 kabineansatte i SAS står til at blive lockoutet fra tirsdag

650 kabineansatte i SAS står fra på tirsdag til at blive lockoutet. Det vil sige, at de ikke må møde på arbejde.

Det er et skridt, som SAS meddelte, efter luftfartsselskabet modtog strejkevarslet fra cirka 1000 piloter.

Så lockouten er ventet, men alligevel føler de kabineansatte sig ufrivilligt inddraget i konflikten. Det siger formand for Cabin Attendants Union (CAU) Christa Ceré.

- Jeg tror, der er en vis forståelse for, det er spillets regler. Det er det træk, SAS har mulighed for at gøre. Det er jo helt lovligt, det de gør. Men derfor kan vi godt føle os lidt som en lus mellem to negle, siger hun.

Forhandlingerne mellem piloterne og SAS brød sammen mandag, og siden har 200 flymekanikere tilsluttet sig piloternes strejke.

De kabineansatte har ikke varslet strejke, men bliver alligevel omfattet i form af lockout. Det er det omvendte af en strejke, hvor en arbejdsgiver nægter en lønmodtager at komme på arbejde.

- Vi har jo egentlig ikke været indblandet og ikke varslet konflikt. Det er entydigt SAS, der har valgt at lockoute os, siger Christa Ceré.

Når mange flyafgange er aflyst, er der heller ikke behov for alle kabineansatte i luften.

Så indtil videre har de assisteret med opgaver i terminaler og i 'ground service'.

Men hvis ikke der bliver fundet en løsning inden natten til tirsdag, træder lockouten af kabinepersonalet i kraft.

Og det betyder, at de ansatte ikke må møde op på arbejde. Omvendt kan de heller ikke tage på ferie i udlandet.

- Lockouten kan godt rode rigtig meget op i medlemmernes ferieplaner. Hvis man har påbegyndt ferie, fortsætter den, og så er man lockoutet, når ferien er forbi.

- Men dem, der har planlagt ferie efter lockoutens ikrafttræden, kan for eksempel ikke tillade sig at tage på en udlandsrejse, siger Christa Ceré.

Selv om kabinepersonalet ufrivilligt inddrages i konflikten, har mange medlemmer en forståelse for piloternes sag, siger formanden:

- Mange af de ting, som piloterne kæmper for, har vi mærket på egen krop. Vi har også måttet opsige utroligt mange i forbindelse med corona, som ikke er blevet genansat.

- I stedet har SAS ansat kabinepersonale i deres datterselskaber under ringere vilkår. Så vi er også ramt rigtig hårdt af det. Derfor tror jeg, at der er en ret stor forståelse for den frustration, piloterne sidder med, siger Christa Ceré.

CAU blev tidligere i år fusioneret med Dansk Metal, hvor også piloter og flymekanikere er repræsenteret.

Pressechef i SAS Danmark Alexandra Lindgren Kaoukji har tidligere kaldt lockoutvarsling af både kabineansatte og flymekanikere for en 'naturlig optrapning'.