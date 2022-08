8.000 km væk fra problemerne: Klapper i

Ekstra Bladet er taget på rundtur til de ansvarlige topfolk i Mærsk for at spørge dem, hvad de synes om forholdene i Liberia

Mens topchef i Mærsk Søren Schou gerne lader sig citere, efter at selskabet i dag har præsenteret et vanvittigt halvårsoverskud på 113 milliarder kroner, klapper han i, når det kommer til kritiske historier.

Gennem de sidste uger har Ekstra Bladet og det undersøgende medie Danwatch afsløret en lang række kritisable forhold på Mærsk-havnen i det vestafrikanske land Liberia. Vi har berettet om arbejdsdage badet i cementstøv. Om ansatte, der føler sig snydt for løn. Og hvordan der bliver slået hårdt ned på medarbejdere, der forsøger at gøre opmærksom på problemerne.

Annonce:

Adskillige gange har vi bedt om et interview med de ansvarlige topfolk i Mærsk, og igen og igen er vi blevet mødt med skriftlige svar fra presseafdelingen i Mærsk med beskeden om, at de ansvarlige ikke er til rådighed.

For selv om den øverste direktør i Mærsk, Søren Schou, får en årsløn på 46,8 millioner kroner for at stå i spidsen for alle selskabets aktiviteter, vil han ikke stille op til interview om de elendige forhold i Liberia.

Det samme gælder Robert Mærsk Uggla, arving i dynastiet og bestyrelsesformand for Mærsk.

Overskud på 117 milliarder

Topchef Søren Schou bor en køretur på cirka 8.000 kilometer væk fra problemerne i Liberia.

Artiklen fortsætter ...

I 2015 betalte Søren Schou sammen med sin kone 22,5 millioner kroner for denne villa. Han har direkte adgang til vandet. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Således er det ikke cementstøv, der gør topchefen hæs, når han vender hjem fra arbejdsdagen; det er højst den friske havluft, som strømmer direkte ind i haven på strandvejsvillaen nord for København.

Annonce:

Men han skal naturligvis ikke snydes for at blive konfronteret med sin dårlige samvittighed. Derfor tog Ekstra Bladet forbi hans villa for at give ham en ekstra chance for at svare de mange ansatte i Liberia på deres spørgsmål om arbejdsforholdene.

Men Søren Schou var ikke hjemme, lod en venlig stemme os forstå gennem en dørtelefon i skellet mellem en meterhøj port og fodgængerne foran hans villa.

Det samme gjaldt Robert Mærsk Uggla, der modsat de ansatte i Liberia, har 379 kvadratmeter til familien. Ved seneste generalforsamling indtog han posten som bestyrelsesformand i selskabet med den syvtakkede stjerne. Også her lod en venlig stemme os forstå, at han ikke var hjemme.

Artiklen fortsætter ...

For 19,7 millioner erhvervede Robert Mærsk Uggla sig i 2014 denne villa i Charlottenlund. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Tilbage på redaktionen kom så opkaldet fra presseafdelingen, der kunne forstå, at vi havde været forbi villaerne i Nordsjælland. Det kunne Ekstra Bladets udsendte bekræfte.

Således tyder meget på, at ledelsen nu i hvert fald er klar over, at de kan læse Ekstra Bladet, hvis de ønsker at blive klogere på forholdene i Liberia.

Annonce:

Imens venter vi på, at ledelsen stiller op til interview og svarer på, hvorfor noget af overskuddet ikke bliver brugt på ordentlige arbejdsforhold for de ansatte.

Så rige er Mærsk-arvingerne